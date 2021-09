Les premiers soignants suspendus manifestent à Grenoble contre l'obligation vaccinale

La vaccination est maintenant obligatoire pour les soignants et tous les professionnels en contact avec des personnes fragiles. Dès ce jeudi, ceux qui n'ont pas reçu au moins une dose du vaccin risquent d'être suspendus. Ils étaient 800 cet après-midi à Grenoble, pour dire "non" à cette obligation.

Ambulanciers, aides à domicile, pompiers, personnels hospitaliers... Une minorité ne s'est pas fait vacciner. Certains ont été suspendus ce jeudi, comme Patricia : "Je suis secrétaire médicale depuis 24 ans. On m'a remercié gentiment, en me prenant dans les bras, en me disant "tu vas nous manquer, reviens vite". Ça va être compliqué, mais je résiste. Je ne veux pas participer à ce chantage. Pour l'instant, c'est tout nouveau, c'est confus dans ma tête. Il faut que j'accuse le coup, je pense que c'est peut-être un tournant dans ma vie."

"Tyrannie sanitaire STOP !", "Touche pas au corps des soignants" pouvait-on par exemple lire sur les pancartes des manifestants © Radio France - Shannon Marini

Stéphanie est infirmière en psychiatrie à l'hôpital de Saint-Egrève. Elle a aussi été suspendue. "Je suis très inquiète, et triste. Je n'aurais jamais pensé il y a plus de vingt ans, quand je suis rentrée dans mon institution, qu'un jour je devrais expliquer à mes patients que je ne peux plus m'occuper d'eux." Cette infirmière n'a pas dit son dernier mot et compte bien poursuivre la mobilisation. "Monsieur Macron a dit "quoi qu'il en coûte" et à nous, ça coûte très cher, mais on ne s'arrêtera pas. On manque de soignants aujourd'hui, ils ne pourront pas tenir sans. On peut pas nous dire qu'on est des héros un jour, et 18 mois plus tard qu'on est des assassins, des inconscients parce qu'on met les gens en danger."

C'est un peu difficile aujourd'hui de se sentir montrer de doigt

D'autres on quand même choisi de se vacciner, contraints, comme Damien, il est infirmier. Il dénonce une "criminalisation des soignants". "C'est un peu difficile aujourd'hui de se sentir montrer de doigt, explique-t-il, d'être désigné comme responsable des contaminations alors que les soignants sont ceux qui prennent le plus de précautions. Priver de salaire ces personnes, qu'on puisse se dire que finalement si elles ne sont plus là, on peut faire avec, alors que le système de soin est déjà défaillant, c'est totalement injuste et scandaleux."

Parmi les récalcitrants, se trouvaient aussi des étudiants en médecine, comme Zoé : "Aujourd'hui je n'ai plus le droit d'être en stage, de poursuivre mes études. C'est très compliqué, c'est comme si j'abandonnais mes études mais je garde confiance, ils peuvent reculer... Sinon je redoublerai." En Isère, 10% environ des médecins ne sont pas vaccinés.