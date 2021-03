Les premiers tests salivaires réalisés dans une école de Montpellier

Moins traumatisants que les tests PCR ou antigénique, les tests salivaires sont aussi beaucoup plus adaptés aux enfants. Et pour cause, pas besoin d'introduire un écouvillon dans le nez pour recueillir des muqueuses, un simple échantillon de salive suffit à détecter la présence du coronavirus.

C'est la raison pour laquelle ces tests sont vus comme une solution pour casser les chaînes de contamination dans les écoles. Mardi 2 février, une centaine de tests ont été réalisés sur des élèves de l'école Jean Zay de Montpellier. Une première qui marque le lancement d'une campagne de dépistage dans toute l'académie de Montpellier.

Les CP de l'école Jean Zay attendent avant d'effectuer un test salivaire © Radio France - Valentin BERTRAND

A 6 ans, Ethan s'assoie sans hésiter devant Sylvie Allegrini, médecin scolaire, et ce fameux flacon dont lui a parlé sa maîtresse. "Pense à un aliment que tu aimes bien et salive dans ta bouche", lui indique la médecin. Ethan s'exécute et se voit tenant une glace. Après quelques secondes, sa salive est recueillie. Le résultat sera connu sous 24 heures.

14 000 tests par semaine

Dès la semaine du 8 mars, ce sont quelque 8 000 élèves qui seront testés. Et le rythme continuera de croître pour atteindre 14 000 prélèvements hebdomadaire à la mi-mars. Avec un objectif clair pour Sophie Béjan, rectrice de l'académie de Montpellier :

Garder les écoles ouvertes. C'est dans l'intérêt des enfants et donc nous y sommes très attachés.

Persuadée que les tests salivaires seront plus acceptés par les parents, la rectrice espère atteindre 70 à 80% de consentement dans les établissements visités.

A l'école Jean Zay, le temps a été compté pour organiser cette journée de dépistage. "On a seulement eu un jour pour recueillir l'accord des parents", raconte la directrice, Sylvie Rabault. Malgré tout, environ la moitié des parents y ont consenti.

Pour réaliser ces tests, les médecins et infirmiers scolaires de l'académie seront prochainement épaulés par 68 "médiateurs Covid". Ces derniers seront recrutés parmi les étudiants en pharmacie et en médecine, a annoncé Jean-Michel Blanquer.

A terme, le dispositif devrait être généralisé aux collèges et lycées.