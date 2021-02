Les premiers vaccins pour les cabinets généralistes sont arrivés en Creuse

"Allô Anne? T'as eu tes doses? Tes doses et tes seringues? Bon comme tout le monde." Hier soir, c'était le soulagement dans l'officine de Nicolas Verguet, pharmacien à Saint-Sulpice-le-Guérétois et président du syndicat des pharmaciens de la Creuse.

Après une longue journée d'attente, Nicolas Verguet a reçu quatre flacons de vaccin Astra Zeneca. Avec 10 doses par flacon, il y a de quoi vacciner 40 patients potentiels. A Saint-Sulpice-le-Guérétois, un médecin a d'ores et déjà organisé une journée de vaccination la semaine prochaine.

La bonne nouvelle, c'est que le nombre de médecins à avoir passé commande auprès des grossistes était moins important que prévu. Résultat, chaque livraison contenait 2 fois plus de flacons hier.

L'enjeu maintenant, c'est de conserver les flacons au frais. Le vaccin Astra Zeneca est plus facile à garder que le vaccin Pfizer BioNTech (qui nécessitait des températures très basses, et a donc été réservé aux centres de vaccinations spécialement équipés) : dans un frigo ordinaire, avec une température de 2 à 8 degrés, il peut tenir jusqu'à 6 mois.

Mais une fois le flacon ouvert, il faut aller vite : en le remettant au frigo entre les prélèvement successifs, le vaccin Astra Zeneca est utilisable 48 heures. S'il reste à température ambiante, il se périme en six heures seulement. Et six heures, ça passe vite : sachant que les médecins doivent compter un gros quart d'heure d'observation après avoir fait la piqûre, et enchaîner les injections pour éviter la péremption.

Un vrai casse-tête pour le docteur Bouchra Rkha-Chaham, à la Celle-Dunoise. D'ici la fin de la semaine, elle voudrait vacciner ses dix premiers patients éligibles. : "Je leur ai dit, écoutez, dès que j'aurai mon flacon je programme une demi-journée, parce que 10 personnes avec une surveillante de 20 minutes, il faut largement un après midi ou une matinée pour que ça sorte."