La lutte contre les poux est un véritable marché, et aussi un véritable budget pour les familles, selon Familles rurales qui dénonce ce lundi le manque d'efficacité de la majorité des traitements. Deux tiers des produits ne sont pas efficaces à 100%, selon l'association qui se base sur un test réalisé en 2015 par un laboratoire spécialisé de l'université François-Rabelais de Tours.

La meilleur option : les produits asphyxiants

"Alors que la plupart des produits mis sur le marché garantit une 'efficacité à 100% sur poux et lentes', seul 1/3 d'entre eux induit l'effet escompté, à savoir l'éradication du parasite et de ses œufs", affirme l'association.

Il existe trois grandes catégories de produits : les insecticides (le traitement coûte 14 euros en moyenne), les lotions ou shampoings asphyxiants (11 euros en moyenne) et les huiles essentielles (7 euros en moyenne). Familles rurales conseille aux familles de privilégier les produits asphyxiants. "Aussi efficaces que les insecticides, ils sont à la fois moins toxiques, moins polluants et moins chers", selon l'association. Et pour la forme du traitement, elle conseille les lotions plutôt que les shampoings.

De grands écarts de prix entre les points de vente

Les prix peuvent être multipliés par cinq selon le lieu d'achat (grande surface, pharmacie ou sites de pharmacie), toujours selon les observations de Familles rurales. Ils varient de 5,49 à 25,90 euros pour les lotions et 4,50 à 19,95 euros pour les shampoings.

Quel que soit le traitement, l'association conseille d'utiliser en complément un peigne anti-poux (avec des dents très serrées) et de vérifier régulièrement les cheveux des enfants.