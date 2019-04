Les provençaux sont inquiets pour l'hôpital public

PACA, France

La Fédération Hospitalière Française a commandé un sondage auprès de l'institut IPSOS sur le ressenti des usagers de l'hôpital public. Une étude pensée comme une contribution pour le grand débat national. Il en ressort dans notre région que la très grande majorité des sondés constatent que l’hôpital public s’est dégradé depuis ces 10 dernières années. Comment résoudre le problème ? La réponse des provençaux interrogés est très simple, ils sont 97% à demander une hausse des moyens financiers des hôpitaux, notamment pour augmenter les effectifs.

Ce qui ressort aussi de ce sondage c'est que les provençaux en ont marre des délais pour avoir un rendez-vous, deux mois pour un ophtalmologiste, 1 mois pour un cardiologue ou un ORL; et puis ils trouvent que les cabinets des spécialistes sont trop loin de chez eux. Enfin ils comprennent mal le fonctionnement de l'hôpital public, et son financement : où vont les cotisations, quels sont leurs droits ? De quoi alimenter les incompréhensions, plus de la moitiés des sondés pensent contribuer plus qu'ils n'en bénéficient, au système de santé.