Les psychiatres bourguignons en grève réclament des moyens pour la profession

Les psychiatres de l'hôpital public dans la rue pour crier leur ras-le-bol, manifestation prévue à Paris ce lundi matin. ON en parle avec notre invité, Clément Guillet, médecin psychiatre au centre de la Chartreuse et au CHU de Dijon.

France Bleu Bourgogne : Clément Guillet, vous avez l'habitude de demander à vos patients comment ils vont. On inverse les rôles ce matin, comment ça va et comment va la profession ?

La profession va mal. Après, pour ceux qui sont en place et qui travaillent, on assure le service. Bien sûr, on accueille les urgences. Mais il y a effectivement des défauts structurels. Et effectivement, il y a un défaut de vocations aussi, puisqu'on a des défauts de recrutement de médecins, et tout cela fait que, en plus de crises conjoncturelles comme le covid, il y a une crise structurelle finalement de la psychiatrie. Moi je travaille depuis dix ans et je vois bien qu'il y a des difficultés depuis plus longtemps que les dernières années.

Cette crise de vocations va en reparler dans un instant. Est ce que vous vous faites grève aujourd'hui ?

Je vais participer à la grève, mais tout en travaillant. Je vais débrayer, je pense une demi-heure, parce qu'il faut quand même assurer un service. Et puis, je pense que je mets les patients avant tout, même si j'ai envie de signaler, et c'est notamment pour ça que je suis là, qu'il y a des difficultés et qu'il faut les entendre**.**

Si on sort Dijon, dans nos campagnes, le problème des délais est encore plus important.

Oui, c'est important de le signaler. A Dijon, on est quand même bien lotis par rapport à d'autres territoires. Moi, j'ai pu travailler en Bourgogne, Nièvre et Saône-et-Loire notamment. Là, c'était vraiment le parcours du combattant pour avoir un accès en soins de base psychiatrique. Et à Dijon, il y a un temps d'attente, certes, mais je trouve que dans d'autres territoires, ruraux notamment, c'est très très compliqué, alors que c'est quand même des soins extrêmement importants. De façon générale, la santé mentale, c'est quelque chose qu'on néglige peut-être et qu'on va consulter tardivement, alors que c'est essentiel. On l'a vu pendant le covid, la santé mentale a été impactée. Tout le monde a souffert de ça et malheureusement, les gens vont chercher déjà trop tard du soin. Et si en plus on ne peut pas leur proposer un accès de base, et bien là, on est vraiment au courant des catastrophes.

Pourquoi ? Parce que c'est une population qui est vite marginalisée ?

Il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le fait qu'il y a certains patients qui sont marginalisés en psychiatrie. Mais il y aussi une image globale de la psychiatrie, alors que la psychiatrie, ce n'est plus "vol au-dessus d'un nid de coucou" comme on a pu le représenter. Donc en fait, il y a à la fois un mouvement qui tend à prendre soin de soi dans la société, mais une image de la psychiatrie qui reste très négative. Et cette image négative, elle peut donc se répercuter par les décisions politiques qui en découleront. Finalement, ça occupe moins que d'autres secteurs.

Vous évoquiez les effets de la crise. On les ressent encore à l'heure qu'il est ?

La psychiatrie, c'est une spécialité à part entière. Elle est très intéressante pour ça parce que finalement, c'est la caisse de résonance de la société, c'est à dire que les faits, les phénomènes sociaux et les crises, on va les recevoir et les voir en consultation ou en hospitalisation. Donc oui, pendant le covid, j'ai vu des patients directement impactés par la crise. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont rechuté dans l'alcool, dans la dépression, en lien avec la crise. Mais on commence à être à distance quand même. Donc là, on retrouve tout simplement la population qu'on avait auparavant.

Vous manquez donc de bras ? Combien de psychiatres par mois en Côte d'Or ?

Je n'ai pas l'estimation en Côte-d'Or, mais sur le territoire français, c'est 30 postes de praticiens hospitaliers qui sont vacants. C'est à dire que les postes sont ouverts mais qu'ils ne sont pas pris parce qu'il y a des défauts de recrutement qui, à mon avis, sont liés à un défaut de vocation. Et on rejoint ce que je vous disais, le défaut d'image que peut avoir cette spécialité spécifique et pourtant très riche.

Qu'est-ce que vous attendez très concrètement des autorités ?

Je pense qu'il faut une revalorisation, peut-être au niveau des moyens. Peut-être que certains syndicats appellent à un Ségur spécifique, pourquoi pas ? Je pense que finalement la spécificité de la psychiatrie le nécessiterait. Et puis, au delà de ça, j'espère qu'il va y avoir comme ça a pu l'être pendant la crise covid. On a mis l'accent sur la santé mentale pendant les différents confinements. Là, je me suis dit il va y avoir un changement finalement de l'image de la psychiatrie sur le territoire français en général. Et j'ai peur que ça retombe un peu et donc j'aimerais bien que cette mobilisation soit aussi, on va dire, une prise de conscience de façon générale de l'importance de la psychiatrie et de son importance pour tout un chacun. Puisqu'on a tous une santé mentale qui peut un jour défaillir, on a toujours l'impression que c'est que ça arrive à quelqu'un d'autre avec des populations très spécifiques. Moi je vois tout en psychiatrie, je vois des gens marginalisés, mais je vois aussi des cadres supérieurs. Je vois vraiment de tout. Ça touche tout le monde.