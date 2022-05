Les psychologues de Moselle boudent le dispositif MonPsy

MonPsy est-il déjà un bide ? Si il est encore prématuré de tirer un bilan de ce dispositif mis en place par le gouvernement au début du mois d'avril, les chiffres d'adhésion des psychologues à la plateforme parlent d'eux-mêmes : en Moselle, selon le Syndicat National des Psychologues, seuls 5 professionnels sur 233 participent à cette mesure qui permet le remboursement par l'Assurance Maladie de huit séances de psychologue.

Dispositif "low cost"

Une faible mobilisation qui ne surprend pas Guillaume Jung, représentant dans le Grand Est du SNP : "c'est un dispositif mal pensé, inadapté pour les patients et sous-financés. Il ne permet pas à tous les français de bénéficier d'un accompagnement psychologique de qualité." Parmi les reproches formulés : l'obligation de passer d'abord par un médecin traitant, la limitation à 8 séances seulement, le coût des consultations (40 euros pour la première, 30 euros pour les suivantes).

Le Covid a créé un besoin

Pour le SNP, les règles doivent être assouplies pour toucher un plus grand nombre de patients. "C'est un dispositif qui est extrêmement excluant pointe Guillaume Jung, d'après nos chiffres, il n'y a que 0,5 à 2% de la population qui pourra en bénéficier." Pourtant, les besoins sont grands, d'autant plus après les deux dernières années marquées par la crise sanitaire. "On a tous senti un avant et un après Covid. Les confinements répétés ont eu un gros impact sur la santé psychologique de tous les français."