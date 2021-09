Les psychologues des Pyrénées-Orientales au bord de l'épuisement

Alors qu'Emmanuel Macron vient de clôturer les Assises de la santé mentale et psychiatrique, avec quelques annonces faites pour améliorer la prise en charge des patients, des psychologues, libéraux ou travaillant dans des instituts publics ou privés, se sont rassemblés au pied du Castillet à Perpignan ce mardi 28 septembre. Ils s'inquiètent de la dégradation de leurs conditions de travail et de la prise en charge de leurs patients.

"Mais où est passé l'humain ?" - Claire, psychologue au conseil départemental

Claire travaille dans l'aide sociale à l'enfance au conseil départemental, elle a bien vu depuis des années que sa charge de travail a augmenté, sans avoir plus de moyens. Elle ne peut plus s'occuper de toutes les familles qui ont besoin d'aide : "On en est réduit à choisir, c'est quand même violent, à peu près 10%", des personnes qui sont dans le besoin. "Où est passé l'humain ?", s'indigne-t-elle.

Même constat pour Murielle, elle est psychologue à l'hôpital de Thuir, et elle doit refuser des patients, pourtant en grande souffrance psychologique et psychiatrique. Elle prend l'exemple d'une femme qui l'a appelé, "désespérée", qui a besoin d'un traitement, mais qui ne trouve aucun médecin, psychologue ou psychiatre disponible. "Ma collègue avait une cinquantaine de personnes en liste d'attente. Cette patiente ne sera vu que l'année prochaine, c'est très grave", regrette la psychologue.

"Le fondement de notre profession, c'est d'apporter de l'aide" - Obéline, psychologue dans un institut privé

Des situations qui pèsent sur le moral de ces professionnels, parfois victimes d'épuisement professionnel. Des psychologues qui se retrouvent démunis, sans pouvoir aider correctement leurs patients. Obéline travaille dans un institut privé : "On est inquiets pour nous et nos patients. Le fondement de notre profession, c'est d'apporter de l'aide. Et si nous, on est complètement débordé, on ne sera plus en capacité d'écouter la personne correctement", se désole-t-elle.