Les psychologues normands manifestent à Rouen ce vendredi

Le collectif des psychologues normands manifeste, ce vendredi 10 juin, à 13 h 30, devant la préfecture de la Seine-Maritime. Ils dénoncent les changements imposés à la profession, et plus globalement la casse du soin psychique. Christelle Pollefoort, psychologue au centre hospitalier du Rouvray, répond aux questions de France Bleu Normandie.

Christelle Pollefoort, cela fait un an que vous, psychologues, vous mobilisez régulièrement pour dénoncer des lois qui ont été adoptées entre la fin 2020 et le début de l'année 2021. Selon vous, on cherche à encadrer votre profession d'une façon qui n'est pas cohérente avec la pratique de votre métier ?

Il y a eu des arrêtés qui sont parus le 24 décembre 2020 et le 10 mars 2021, des textes qui légifèrent sur la prise en soin des personnes. L'arrêté du 24 décembre propose le remboursement de seulement six séances de psychologie pour les patients après cancer, indifféremment avec un psychologue ou avec un diététicien, avec prescription médicale. L'arrêté du 10 mars 2021 concerne davantage la prise en soin des enfants.

Vous voulez dire qu'on résume les patients à des chiffres, un nombre de séances, un montant de remboursement ?

C'est ça, un montant de remboursement, un diagnostic qui imposerait une manière de travailler, donc un protocole qui entrave la pensée des psychologues. Le psychologue, par sa fonction, par son statut et même par son statut légal, par le code de déontologie, intervient surtout par la défense du respect de la personne dans sa globalité, donc prend en compte la souffrance psychique de la personne qui est plurifactorielle. Le cœur de notre métier, c'est l'accueil, l'écoute de la parole, ça prend du temps. Et ça, c'est au-delà de la protocolisation.

Dans votre collimateur, il y a aussi le dispositif Mon psy santé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ?

Alors ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'au fond, on invite les personnes à aller consulter en libéral, mais avant, à passer par un médecin généraliste, pour avoir une évaluation et savoir si le patient répond aux critères pour bénéficier de huit séances de psychologue seulement (remboursées par la sécurité sociale, ndlr). Et le psychologue devra faire un bilan auprès du médecin. C'est une atteinte à la confidentialité. C'est une étape supplémentaire pour accéder directement aux soins avec un psychologue. Par ailleurs, il faut savoir que les critères d'exclusion sont importants. Si on prend des anxiolytiques, des antidépresseurs, si on a eu des idées noires ou suicidaires, ou si on a été suivi par un psychiatre auparavant, on ne peut pas bénéficier de ces huit séances.

En septembre, il y a eu les Assises de santé mentale et de la psychiatrie. Presque un an après, on en est où ?

De nombreuses organisations de professionnels ne sont pas entendues et le gouvernement continue dans la même lignée. Ces dispositifs, notamment Mon psy santé, cachent la mise à mal des institutions d'accueil, de service public, où les personnes peuvent normalement être reçues gratuitement.

On a parlé de ce qui est remboursé, mais en moyenne en Normandie, combien coûte une séance de psychologie ?

Je peux pas vous dire parce que de nombreux professionnels adaptent le prix des séances à ce que la personne peut mettre dans un suivi psychologique. Mais ce sur quoi nous voulons insister, c'est la mise à mal des soignants dans leur ensemble. Il y a des psychologues de différentes spécialités à l'hôpital. On assiste depuis quelques années à la mise en difficulté à cause d'une logique de rentabilité économique ; à la mise à mal de l'accueil de la personne, avec sa souffrance : nous devons pouvoir l'accueillir, l'écouter, prendre le temps de réfléchir et de penser ensemble.