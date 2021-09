Les psychologues toulousains craignent une "ubérisation" avec l'annonce des séances remboursées

Les psychologues dans la rue hier. Ils ont manifesté un peu partout en France alors que se déroulait le deuxième jour des Assises de la santé mentale. Alors que le chef de l'Etat a fait plusieurs annonces, Pauline Crouzat psychologue clinicienne et docteur en psychologie, qui a participé aux travaux menés de l’association Pro Psy, est dans les studios de France Bleu Occitanie. Elle explique qu'elle est très sceptique sur ces annonces.

On pourra donc, dès l'an prochain, se faire rembourser nos séances à condition qu'elles soient prescrites par un médecin parce que c'est une bonne chose, selon vous?

D'abord, c'est une bonne chose. Ça aurait pu être une bonne nouvelle pour les patients dans un autre format et dans d'autres conditions. Le président de la République est bien parti avec une allocution qui était axée sur la prévention. Mais il a finalement terminé sur un accès gratuit à la psychologie à deux vitesses, c'est à dire un accès pour les moins aisés qui est pathologique et pour une population plus aisée, un accès libre, direct et anonyme.

Ceux qui voudront avoir leurs séances remboursées vont devoir passer absolument chez leur médecin généraliste. Et vous avez peur que ce passage-là soit tracé dans le dossier médical? C'est ça qui pose problème?

Ce n'est pas parce que vous consultez un psychologue que vous êtes déjà d'emblée dans un parcours où il y a une pathologie ou quelque chose de médical. Alors que les psychologues sont notamment en première ligne pour la prévention également. Ils n'interviennent pas uniquement dans le cadre de pathologies mentales, de pathologies psychiatriques ou de pathologies somatiques. Il y a un fort lien avec le médical, mais pas seulement.

Le montant de la première séance sera fixé à 40 euros, puis 30 euros pour les autres. Ça, c'est problématique ?

Hier, le président de la République, a beaucoup parlé des innovations thérapeutiques. Il a beaucoup parlé des évolutions qu'il fallait mettre en œuvre sur le terrain. Or, aujourd'hui, quand on se tient pas informé des évolutions qu'il y a, il y a certaines séances chez le psychologue qui peuvent monter d'une à deux heures avec des approches qui nécessitent de la lenteur et du temps, donc qui ne pourront pas être facturé à ces tarifs-là. Donc, les citoyens qui sont soumis à cette prescription ne pourront pas accéder à cette qualité.

Ce seront uniquement les psys volontaires qui rentreront dans ce dispositif, à votre connaissance ?

A mon sens, ils ne seront pas nombreux. Ou alors éventuellement, ce qui est craint par la profession, c'est effectivement ce côté paupérisation et "ubérisation" où on va avoir les jeunes professionnels nouvellement installés qui vont en masse s'inscrire dans ce dispositif. Du coup, ça ne présage d'aucune diversité pour accueillir le public. Et en plus, à long terme, ça va être problématique pour ces jeunes collègues

Est-ce que dans vos cabinets, la crise sanitaire a clairement augmenté la détresse psychique en France ?

Oui, alors, les troubles psychiques et les problématiques sont là depuis longtemps. Bien sûr, mais là, il y a une augmentation. Il y a le covid long effectivement avec des conséquences neurophysiologiques, neuropsychologique. Il y a également des traumatismes suite aux personnes qui ont assisté à des proches qui tombaient malades. Ou eux-mêmes qui étaient malades. On a beaucoup de deuil et surtout des conséquences terribles liées à l'isolement et au confinement qui sont aggravées. Ceci dit, je pense qu'on peut aussi parler de la déshumanisation, du chronométrage de l'industrialisation de la santé qui est en train de se mettre en place . C'est une complexification du parcours de soins et de prévention.