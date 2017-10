Les punaises de lit donnent des cauchemars et des boutons aux habitants du quartier Saint Vincent de Paul à Béziers.

Les habitants du quartier Saint Vincent de Paul à Béziers sont ulcérés. Envahis par des punaises de lit, ils ont en vain cherché secours auprès de l'Office Public de l'Habitat, propriétaire des lieux.

Les punaises de lit sont arrivées dans ce carré d'immeubles au début du mois de septembre...mais difficile d'en parler aux voisins de peur d'être pointé du doigt. Un mois plus tard, la situation est devenue tellement intenable qu' aujourd'hui les langues se délient. Et les victimes de ces petites bêtes sanguinaires ne savent plus à quel saint se vouer. Le service d'hygiène de la mairie se déclare incompétent et l'OPH affirme aux plaignants qu'ils n'ont qu'à se débrouiller. Le problème, c'est qu'une désinfection coûte entre 350 et 430€ . Or, les locataires de ces appartements HLM sont loin d'avoir les moyens de débourser une telle somme. Autre obstacle, il ne sert pas à grand-chose de faire venir une entreprise si le voisin de palier n'en fait pas autant. Les victimes de ces punaises de lit sont d'autant plus en colère que le décret 87-713 du 26 août 1987 précise que les produits sont à la charge du locataire mais que les frais de main d'oeuvre de l'entreprise chargée de la désinfection restent à la charge du propriétaire, en l'occurrence l'OPH de Béziers.

Julie est une maman de deux enfants âgés de 2 et 10 ans qui ont les bras en sang. Elle est à bout de nerfs et n'a plus rien dans son porte-monnaie. Entre la literie qu'elle a jetée , les produits qu'elle a achetés et l'entreprise qu'elle a sollicitée , elle a déjà dépensé 1 450€.

On se sent sale même si je suis quelqu'un de très maniaque. C'est une honte.

Julie, maman de deux enfants est au bord de la crise de nerfs. Copier

Les punaises de lit ont un appétit d'ogre. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Les punaises de lit ne font pas plus de 7mm mais elles sont redoutables car elles se nourrissent essentiellement de sang humain. Leur espérance de vie est d'environ un an. Une femelle peut pondre jusqu'à 500 oeufs. Une seule de ces petites bestioles peut vous piquer plus de 90 fois en une seule nuit...

Nathalie a même dû aller chez le médecin. Et elle n'en revient pas de la réponse de l'OPH de Béziers qui lui a dit de se débrouiller toute seule.

Je suis très très en colère parce que j'estime que ce n'est pas parce qu'on vit en HLM qu'on n'a pas le droit de vivre dignement

Nathalie a été la première à lancer l'alerte. Copier

L'inquiétude des riverains est d'autant plus grande que l'école primaire Michelet est tout à côté. L'OPH que nous avons contacté n'a pas pour l'instant répondu à nos sollicitations.