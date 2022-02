Les puffs, cigarettes électroniques au "marketing ciblé sur les jeunes", "porte d'entrée dans les addictions"

Alexandre Peyré, psychologue au centre d'addicto-vigilance et aux urgences pédiatriques du CHU de Bordeaux, invité de France Bleu Gironde

"S'il existe une porte d'entrée dans les addictions, le sucre est certainement une substance qu'il serait intéressant d'étudier". Les mots d'Alexandre Peyré, psychologue au centre d'addicto-vigilance du CHU de Bordeaux, en réaction à la tendance des "puffs", ces cigarettes électroniques jetables qui font fureur auprès des adolescents. Bien qu'interdites à la vente aux mineurs, elles se répandent à vitesse grand V, avec un "marketing ciblé pour les jeunes avec des parfums fruités, sucrés", relève le spécialiste.

_T_ypiquement, la nicotine est une substance reconnue pour être très addictive et c'est pour ça qu'on peut vraiment s'inquiéter de cette diffusion des puffs auprès des ados - Alexandre Peyré, psychologue au CHU de Bordeaux

Il poursuit : "on a malheureusement trop peu de recul pour l'instant pour évaluer réellement l'impact de la puff. Mais c'est complètement fascinant". Et la question, selon Alexandre Peyré, c'est "comment est-ce qu'on l'encadre ? Il y a une interdiction de vente de tabac aux mineurs de 18 ans. C'est pareil pour l'alcool. Il a été évalué que finalement, ces lois sont difficilement respectées et que, finalement, que les moins de 18 ans ont relativement accès à ces substances".

*Une conférence "ados addicts !" dédiée aux nouvelles addictions des ados, accrues par la crise sanitaire et les confinements successifs, est prévue ce mardi 1er mars à 18h30 Cap Sciences, à Bordeaux. Première étape d'un cycle de rencontres baptisé "Ma vie, ma santé", en partenariat avec le CHU de Bordeaux.