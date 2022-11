Les puffs, la cigarette électronique qui fait un tabac chez les ados

Assis dans un fast-food à Tours, Sébastien, 15 ans fait la grimace quand on lui parle de cigarettes. "Rien que l'odeur me dégoûte", assure-t-il. Pourtant, fumer des puffs l'intéresse "Il y a des goûts, c'est à la mode__. J'aimerais bien essayer mais ma mère ne veut pas."

Des produits colorés... et sucrés

Les puffs sont petites, colorées, jetables... Elles ne ressemblent en rien à un mégot classique. Et c'est d'ailleurs un argument souvent utilisé par les jeunes pour convaincre leurs parents. "Pour eux ce n'est pas une cigarette, c'est un gadget électronique. En plus ça ne sent pas, ils peuvent en fumer autant qu'ils le veulent, on ne sent rien", déplore la mère d'un adolescents.

La vente de puff est interdite aux mineurs, pourtant, les goûts proposés s'adressent davantage aux plus jeunes. "On a de la pomme, du Red Bull, du Cola, des fruits rouges"... détaille Nicolas, qui travaille dans un magasin de cigarettes électroniques à Tours. Il assure vérifier les cartes d'identité des acheteurs mais impossible de tout contrôler. "Comme pour les cigarettes classiques, souvent ils envoient un majeur et font l'échange une fois dehors".

"Une voie d'entrée vers le tabagisme"

Cette pratique ne serait pas sans dangers. "C'est une voie d'entrée dans le tabagisme", assure le docteur Carine Voyer, cardiologue et tabacologue à Tours. "Même si certaines puffs n'ont pas de nicotine, il reste la gestuelle et l'habitude de consommer qui font qu'à un moment donné on recherche d'autres produits".

Il y a quelques mois, la députée d'Indre-et-Loire Sophie Métadier a d'ailleurs alerté le gouvernement sur le sujet , en demandant des limitations notamment par rapport aux influenceurs sur les réseaux sociaux.