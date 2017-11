Des punaises de lit un peu trop envahissantes à Limoges

Les punaises de lit ont envahi Limoges ! Des insectes qui adorent se nicher dans les coutures de matelas ou dans les sommiers. Un parasite de l'homme, reconnaissable à ses piqûres. Des petits boutons, par quatre ou cinq. Un hétéroptère qui prolifère surtout dans les lieux de passage.

"On les trouve partout !" Et cet homme sait de quoi il parle. Patrick Savinet est le directeur de Limoges Habitat. Forcement avec 13 mille logements locatifs, le plus grand bailleur de Limoges n'échappe pas au problème et a d'ailleurs publié un article pour sensibiliser ses résidents dans son dernier journal aux locataires :"On a tenu à faire cette page d'information, de façon à expliquer, à faire de la pédagogie pour que les gens en parlent. Il n'y a aucune honte à avoir. Ce n'est pas un problème spécifique à Limoges. Ni au parc de logements sociaux. On trouve la punaise de lit partout. Ne s'agissant pas d'un problème concernant le bâti à proprement dit, il s'agit pour Limoges Habitat, en tant que propriétaire des locaux, de limiter au maximum la prolifération des punaises de lit."

Depuis 3 ans, c'est l'explosion !

Un insecte qui adore se nicher dans les coutures de matelas, ou dans les sommiers. Un parasite de l'homme, reconnaissable à ses piqûres. Des petits boutons, par quatre ou cinq. Un hétéroptère qui prolifère ces dernières années, en particulier dans les lieux de passage, comme les hôtels ou les parcs locatifs, comme le confirme Silva Dionisio, patron d'une entreprise limougeaude de désinsectisation :"Les premières punaises de lit que j'ai traité à Limoges, cela doit remonter à une dizaine d'années, dans un hôtel, et depuis, c'est monté crescendo. Depuis 3 ans, c'est même l'explosion. Il y en a un peu partout, que ce soit les offices HLM, en résidence, en maison d'habitation particulière. Presque chaque jour, on a deux ou trois appels là dessus. Attention aussi aux achats d'occasion, comme les meubles. Parfois, on vous vend les punaises de lit avec !"

Attention aux escrocs

Et la punaise de lit prolifère très vite. Après avoir piquée, elle va pondre entre 3 et 5 œufs par jour. Si vous en détectez, traitez, ou faites traitez au plus vite. Mais attention aux escrocs. Vu sa prolifération, certaines personnes peu scrupuleuses se lancent dans son élimination, sans véritablement savoir comment faire. Normalement, les vrais professionnels ont une certification obligatoire, le certibiocide, voir une certification complémentaire, la CS3D, délivrée par leur chambre syndicale. En tout cas, sachez que son élimination est un véritable combat, qui nécessite de respecter une à une, chacune des étapes indispensable à son éradication.