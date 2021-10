Les Pyrénées-Orientales concernées par l'enquête sur l'exposition aux pesticides en zone viticole

Est-ce dangereux d'habiter près d'un vignoble ? Santé publique France et l’Anses (L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) ont lancé ce mardi 19 octobre une vaste étude nationale (PrestiRiv) pour mesure l'effet et l'impact des pesticides sur les personnes vivant plus ou moins près de vignes. Au total, 3.350 participants seront tirés au sort et scrutés de près puisque à deux reprises leurs urines et des cheveux seront prélevés. En Occitanie : l'Aude, l'Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales sont concernées. Les résultats de cette enquête seront publiés en 2024.

"Pas plus tard qu'avant-hier, ils ont traité." La maison de Marianne à Torreilles donne sur une grande parcelle de vignes. Cette retraitée reconnait se calfeutrer chez elle lorsque les agriculteurs épandent des produits. "C'est très présent dans l'air, ça sent mauvais et ça irrite", raconte-t-elle. Même son de cloche chez sa voisine : "avec la tramontane je peux vous dire qu'il y en avait partout". Elles accueillent cette enquête "PestiRiv" avec bienveillance.

Colère des Jeunes Agriculteurs

Tout l'inverse de Julien Bousquet. Le membre du syndicat des Jeunes Agriculteurs des Pyrénées-Orientales dénonce une stigmatisation de la profession : "laissons faire l'agriculteur. Nous avons des contrôles en permanence sur nos produits."

Nous ne désherbons pas par plaisir, mais parce que c'est utile - Julien Bousquet des JA des Pyrénées-Orientales

"Il y a des zones de non traitement près des habitations donc il n'y a pas non plus un grand risque. Est-ce que l'agriculteur est coupable de toutes les maladies liées aux pesticides ? Non", insiste Julien Bousquet.