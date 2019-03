Les questions qu'on se pose sur la gale dans l'Yonne

Par Thierry Boulant, France Bleu Auxerre

Parmi les parasites qui déclenchent des démangeaisons gênantes, et dont on ne se vante pas forcément en société, il y a les poux, les morpions, et le parasite qui provoque la gale... une maladie de peau qui refait régulièrement surface.