Pourquoi attrape-t-on des poux ?

Les poux se transmettent d’une tête à l’autre, soit en glissant de cheveu en cheveu, soit par l’intermédiaire d’un objet : un chapeau, une casquette, une brosse ou un oreiller par exemple. Ces petits insectes gris-blanc appartiennent à la famille des parasites externes de l’homme. Ils mesurent 3 millimètres environ et ont des griffes puissantes pour s’accrocher aux cheveux. Et ils se nourrissent de sang. Pour en trouver, ils piquent le cuir chevelu. C’est cette petite piqûre qui provoque des démangeaisons si désagréables !

Comment s’en débarrasser ?

Première méthode : il faut asphyxier le pou, en appliquant une lotion ou une pommade spéciale sur tous les cheveux, mèches par mèches. Mais attention, les poux peuvent survivre sans oxygène pendant 8 heures, alors pour que ça marche, il faut VRAIMENT laisser le produit toute une nuit.

Autre méthode, tuer le pou avec un insecticide. Là aussi, ce sont des lotions à appliquer sur tous les cheveux, méthodiquement. En tout cas, les spécialistes déconseillent les remèdes de grands-mères, pas assez efficaces. Oubliez aussi les produits miracles qui marchent en 15 minutes, nous dit-on, car c'est impossible !

Il faut aussi laver les draps, les bonnets, les brosses à cheveux qui ont été en contact avec les poux. Car la bestiole peut vivre 24 heures hors d’une tête ! Laver les tissus à 60 ºC, c'est mieux.

Est-ce que les poux sont dangereux ?

Désagréable plus que dangereux... les poux ne transmettent aucune maladie. Mais il y a quand même un risque de plaies et d’infections. A cause du grattage intempestif.

Existe-t-il des têtes à poux ?

Certains enfants attirent davantage les poux que d’autres. Sans doute une question d’odeur et de constitution du cheveu. Sinon, évidemment, plus les cheveux sont longs, plus les poux aiment ça. Ils aiment aussi les enfants, qui s’échangent les bonnets et les écharpes et se sautent dessus. Ah… et puis ils adorent quand on fait des selfies avec quelqu’un ! Parce que souvent, les têtes se touchent et bingo pour le pou. En tout cas on le répète, la présence des poux n’a rien à voir avec l’hygiène ! Qu'on se le dise !