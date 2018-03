C'est un petit livre qui nous accompagne depuis notre naissance... En tout cas, si on ne l'a pas perdu ! Inchangé depuis 2006, le carnet de santé évolue au 1er avril 2018, pour une version qui se veut plus lisible et à jour des nouvelles exigences de santé.

Mais au fait, depuis quand existe le carnet de santé ?

Il fête cette année ses 150 ans ! Ce qui nous amène donc à l'année 1868, date à laquelle Jean-Baptiste Fonssagrives, médecin de Montpellier, publie son manuel intitulé "Le rôle des mères dans les maladies des enfants, ou ce qu'elles doivent savoir pour seconder le médecin".

Il conseille de noter des informations comme la date de naissance, les vaccins, les maladies ou encore l'apparition des premières dents des enfants. A l'époque, le praticien écrit que "Ces notes renseigneront le médecin sur les accidents passés dont il n'a pas eu connaissance ou dont il n'a pas le souvenir." Un principe de base qu'on retrouve encore aujourd'hui.

Depuis, le carnet a subi de nombreuses évolutions, alors à quoi doit-on s'attendre dans cette version 2018 ?

Déjà, un visuel un peu plus coloré que la version de 2006, avec de nombreux dessins, et des recommandations comme par exemple éviter de placer un enfant de moins de 3 ans dans une pièce avec une télévision, ou encore "porter un casque en 2 roues" pour les adolescents.

Sont aussi rajoutés les 11 vaccins désormais obligatoires pour les enfants nés après le 1er janvier.

La courbe de croissance a aussi été revue : on apprend par exemple que les filles sont plus grandes qu'avant ! A 10 ans, elles mesurent 1,40 mètre en général contre 1,35 mètre dans la courbe du carnet de santé de 2006.

Est-ce que le carnet de santé sert encore à quelque chose ?

Techniquement, le carnet garde sa fonction première, comme il y a 150 ans : celle d'assurer un suivi des personnes mêmes si elles changent de médecin ou qu'elles oublient les vaccins qu'elles ont fait ou pas, les maladies qu'elles ont attrapées, les actes qu'elles ont subi.

Sauf qu'on est plus en 1868, et pour certains médecins, on commence à voir le bout de ce système, explique le docteur Biaud, basé à Cerisiers. _"_C'est utile, mais pas suffisant. Sur le secteur de Cerisiers, on a développé une plateforme informatique de communication entre les médecins, avec respect du secret professionnel et accord des patients, si le carnet est oublié.

Il y a aussi la carte vitale, pour les remboursements, qui est bien rentrée dans les habitudes des gens : est-ce qu'on ne pourrait pas faire un carnet de santé informatique ? Parce que le papier, je ne suis pas contre, mais je pense que ce n'est pas suffisant."

Un carnet de santé informatique, justement, ça existe déjà mais c'est loin d'être généralisé : c'est le DPM, le dossier médical partagé. Le gouvernement veut le développer mais rien n'est encore fait. Pour l'instant donc, on en reste encore au bon vieux carnet papier, obligatoire, on le rappelle, jusqu'à 18 ans.

