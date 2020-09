Les ravages méconnus de l'alcoolisation foetale, une campagne de prévention démarre en Touraine

En région Centre-Val de Loire, plus de 51 000 adultes ou enfants vivent avec des troubles importants causés par l'alcool bu par leur mère pendant la grossesse.A l'occasion du Safthon, une opération nationale de prévention, des actions ont lieu dans des maternités et des bars d'Indre-et-Loire.

A l'occasion de la journée internationale de l'alcoolisation foetale, le mercredi 9 septembre, plusieurs opérations de sensibilisation sont organisées ces jours-ci dans les maternités de Chinon, Tours et Amboise. En France, chaque année, 15 000 enfants naissent avec le cerveau lésé ou malformé, à cause de l'alcool absorbé par leur mère durant la grossesse. L'objectif est de faire comprendre qu'il y a danger, même si la femme ne boit qu'occasionnellement

Affiche de prévention diffusée à l'occasion du SAFTHON - ©SAFFrance

20% des futures mamans suivies à la maternité du CHRU de Tours reconnaissent avoir bu de l'alcool. Et parmi elles, beaucoup admettent continuer à trinquer de temps en temps. Mais quand on est enceinte, boire peu, c'est encore boire trop, comme l'explique Carine Arlicot, obstétricienne : "Certaines continuent de consommer parce qu'elles pensent qu'un verre à un anniversaire, à Noël ou à une fête, ça n'aura pas de conséquence pour leur bébé. Or l'alcool est une molécule qui est toxique à tous les âges de la grossesse avec des problématiques vraiment spécifiques, c'est-à-dire que _l'alcoolémie de la mère est exactement la même pour le foetus. Il n'y a pas d'histoire de barrière placentaire. L'alcool passe le placenta complètement et facilement_. Le foetus a, en plus, cette problématique qu'il n'a pas l'équipement au niveau de son foie pour s'en défendre : il va garder un taux d'alcoolémie identique à celui de sa mère pendant de très longues semaines. Son foie n'est pas équipé pour dégrader l'alcool. Il va, du coup, en circuit clos, réavaler et reuriner cet alcool que sa maman a consommé".

En région Centre, chaque année, 546 bébés naissent atteints de troubles causés par l'alcoolisation foetale

Dans notre région, toutes les 16 heures un enfant naît avec des troubles causés par l'alcoolisation foetale. Des troubles pas forcément visibles tout de suite mais très pénalisants au quotidien, comme l'explique le pédiatre Denis Lamblin, organisateur du SAFTHON : "_Les troubles apparaissent souvent vers sept ans. Ils ont abîmé le cerveau qu'on appelle le cerveau de l'auto-contrôle. Quand on leur demande de rester concentré, c'est très compliqué_. Ils ont aussi des problèmes pour s'organiser, pour planifier les choses. Il y a aussi des problèmes de dyscalculie qui, plus tard, les empêcheront souvent de pouvoir gérer un budget. Ce sont aussi des gens influençables qu'on retrouve souvent dans des bandes. Beaucoup développent une mésestime de soi et il y a davantage de tentatives de suicide que dans le reste de la population".

Les troubles qui touchent les enfants victimes d'alcoolisation foetale - ©SAFFrance

Les spécialistes s'inquiètent particulièrement du "Binge Drinking", très en vogue chez les jeunes : une alcoolisation massive le temps d'une soirée, répétée chaque fin de semaine par exemple. Au cours de ces soirées, il arrive que des femmes tombent enceintes sans s'en rendre compte et continuent à boire beaucoup, pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'elles portent un enfant. L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie appellent les bars et restaurants à faire de la prévention par le biais de tracts ou affiches. L'interprofession des vins du Val de Loire, s'associe également à cette démarche. Sylvain Naulin est le directeur général d'Interloire : "La doctrine de la filière viticole est sans ambiguïté, c'est zéro alcool pendant la grossesse. Un bon vin peut attendre neuf mois".