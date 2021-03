Les réactions dans la Somme après l'annonce d'un nouveau reconfinement

"C'est un nouveau coup sur la tête", commente Brigitte Fouré, maire (UDI) d'Amiens. L'élue centriste, sondée par la préfète de la Somme avait souhaité que les mesures soient prises à l’échelon départemental car "les situations sont différentes en fonction de là où l'on se trouve." Les taux d'incidence sont en effet moins élevés dans la Somme que dans le Pas de Calais. Mais ce jeudi, Jean Castex a indiqué prendre aussi en compte la tension hospitalière. Elle est très forte dans tous les Hauts-de-France.

Brigitte Fouré, maire d'Amiens

Sur la même ligne que Brigitte Fouré, ne souhaitant pas de reconfinement, le président du conseil départemental de la Somme explique "qu'il faut de toute façon s'adapter. On va voir comment ça marche", précise Stéphane Haussoulier qui espère que chacun soit responsable, notamment avec les sorties autorisées sans limite de temps 10 kilomètres autour de son domicile.

Stéphane Haussoulier, président du conseil départemental de la Somme

"On pensait pouvoir être épargné sur la Somme", réagit de son côté le président de la fédération des commerçants d'Amiens. Gaël Mordacq qui espère tout de même que le décalage du couvre feu de 18 heures à 19 heures pourra aider les commerces jugés essentiels qui peuvent rester ouverts.

Gaël Mordacq, président de la fédération des commerçants d'Amiens

Pour le docteur Franck Garatte, médecin généraliste à Amiens, ces mesures auraient du intervenir plus tôt. Et le praticien de pointer la gestion de la crise. "On doit faire toujours pareil voire plus avec moins de moyens donc c'est normal qu'on reconfine et malheureusement c'est tout le monde qui trinque.