Les réflexologues de Charente-Maritime prennent soin des pieds des étudiants cette semaine

Collégiens, lycéens ou étudiants, sont invités cette semaine par les réflexologues de Charente-Maritime à venir prendre soin de leurs pieds. Les professionnels leur offrent une séance. Une opération nationale pour aider les jeunes à se sentir mieux en cette période de crise sanitaire.

Réflexologie plantaire © Radio France - Erika Vachon

Pour être bien dans ses baskets

La réflexologie est une médecine douce chinoise qui repose sur le massage des pieds, et qui est reconnue pour soigner notamment le stress, les maux de dos ou encore améliorer la circulation sanguine. Ses vertus sont nombreuses, et une séance procure détente et relaxation. En cette période souvent compliquée pour les jeunes qui ne peuvent plus aller en salles de sports ou se retrouver entre copains pour sortir, une séance de réflexologie peut aider ceux qui "ont le moral dans les baskets". C'est en tout cas le sens de cette semaine de mobilisation.

En Charente-Maritime, des réfloxologues ont accepté d'offrir une séance à un jeune collégien, lycéen ou étudiant, à Saintes, Jonzac, ou La Rochelle. Pour avoir leur contact, vous pouvez joindre France Bleu la Rochelle au 05 46 50 67 68.