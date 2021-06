Les règles de visite s'assouplissent à l'hôpital d'Issoudun

Dès ce 5 juin, il sera plus simple de rendre visite à un proche au centre hospitalier d'Issoudin (Indre) : plus besoin de prendre rendez-vous pour rendre visite à un proche à l'hôpital. Et dès le 15 juin, les visites en chambres sont de nouveau autorisées dans les Ehpads du groupement hospitalier.