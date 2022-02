Les règles du pass vaccinal changent mais à Amiens, le calme plat règne au centre de vaccination des pompiers

Nouveau changement de règles pour garder son pass vaccinal ce mardi 15 février : il faut avoir fait sa dose de rappel dans un délai de quatre mois, et non plus sept mois. Le ministère de la santé estime que les pass de 4 à 4,5 millions de Français vont être désactivés en conséquence. Pourtant ce n'est pas la cohue dans le centre de vaccination tenu par les pompiers à Amiens, dans la Somme. On a tenté de comprendre pourquoi.

La confusion et la lassitude se ressentent

À peine cinq voitures garées en pleine journée sur le parking du centre de vaccination des pompiers, à Amiens : le calme règne à la veille d'un changement de règle qui va priver jusqu'à 4.5 millions de Français de leur pass vaccinal, selon le ministère de la santé. Certains patients viennent pour des doses de rappel, comme Daniel, mais pas à cause du délai plus court : "je n'étais pas au courant, sourit-il. Je suis venu parce que je pars en vacances, la troisième dose c'est obligatoire pour Majorque."

À l'intérieur du centre, même impression. Il y a tout de même Lisa et Quentin, 18 ans, venus faire leur 3e dose en catastrophe. C'est l'appli TousAntiCovid qui les a prévenus : "je crois qu'on l'a vu en allant au Macdo, se souvient Lisa. Un message pour nous dire que notre pass était désactivé le 15. Du coup on s'est dit qu'il fallait qu'on la fasse. Je pense que beaucoup vont avoir une mauvaise surprise. Ce n'est plus très clair, on ne sait plus ce qu'on doit faire."

TÉMOIGNAGE - Olivia n'était pas au courant du changement de règle. Cette Amiénoise va perdre son pass ce mardi faute de 3e dose dans les délais. Copier

Croisée aux abords du centre de vaccination, Olivia, 33 ans, n'est par exemple pas au courant du changement. Elle va perdre son pass ce mardi, faute d'avoir fait sa troisième dose à temps : "je suis surprise et inquiète du coup, j'avais un rendez-vous pour obtenir un stage en clinique. Ils mettent les gens devant le fait accompli, c'est très agaçant." Des patients perdus et parfois même aussi les médiateurs anti-covid de la Croix-Rouge comme Antonin : "c'est vrai que c'est un peu dur à expliquer et à suivre. Pour se mettre à la page, il faut y aller !"

Dans la Somme, 79.7% des habitants ont fait leur deux doses, et 60.4% leur rappel, tous âges confondus. Il y a donc de la marge ! Le coordinateur des pompiers pour la vaccination, le commandant Clément Stengel l'assure : des places restent disponibles à la dernière minute, avec ou sans rendez-vous, dans le centre des pompiers à Amiens.