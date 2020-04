Les remerciements de Chris Froome pour le CHU de Saint-Étienne

Chris Froome remercie le CHU de Saint-Étienne, dix mois après y avoir été pris en charge après une chute sur le Critérium du Dauphiné. Dans un message sur Twitter, le cycliste britannique dit merci à l'établissement stéphanois et particulièrement au docteur Philippot de l'avoir "remis sur pied et sur un vélo", alors que "le CHU de Saint-Étienne et d'autres hôpitaux en France relèvent aujourd'hui défis avec le covid-19".