En Auvergne Rhône-Alpes, les stocks de produits sanguins sont de neuf jours au lieu des quatorze jours nécessaires pour aborder sereinement la période hivernale.

Avec les épidémies, les fêtes de fin d'année, les congés, la météo, l'EFS constate traditionnellement une baisse des réserves à cette période, mais le phénomène est particulièrement marqué cette année.

"Notre stock est anormalement bas. C'est difficile à expliquer. On a d'habitude des donneurs qui viennent régulièrement et là on s'aperçoit que les donneurs attendent les situations d'urgence, attendent qu'on lance des appels au secours, alors qu'on en a besoin toute l'année, au quotidien" — Dr Jacques Courchelle, responsable des prélèvements en Auvergne Rhône-Alpes

Dr Jacques Courchelle, responsable des prélèvements pour l'EFS en Auvergne Rhône Alpes Copier

Une femme peut donner quatre fois par an, un homme six fois. Or le don moyen est d'1,8 aujourd'hui. Des collectes sont organisées ce lundi à Tulette (15h30 - 19h) et à Meymans (16h30 - 19h), à la salle des fêtes. Mardi, l'EFS sera au Teil (salle P. Avon de 8h30 à 12h30), et à Chabeuil (salle des fêtes 15h30 - 19h). D'autres rendez-vous sont programmés jusqu'à la fin de l'année.