Les réserves de sang au Pays basque s'épuisent, les étudiants et les entreprises manquent à l'appel

L'Établissement français du sang (EFS) lance un nouvel appel aux dons. Le Pays basque comme la quasi-totalité des régions en France, n'échappe pas à la règle. Entre les restrictions sanitaires à l'université, en entreprise et à cause du variant Omicron, les donateurs se font rares.

"On ne peut pas se permettre de ne pas assure la continuité de soins des malades qui ont besoin de sang", prévient Nathalie Albor, de l'EFS Pays basque. Une nouvelle fois avec des réserves mises à mal par l'épidémie de Covid-19, l'Établissement français du sang se voit contraint de faire appel à la générosité de tout le monde.

Moins d'entreprises, moins d'étudiants, plus d'Omicron

Depuis le début de l'épidémie de COvid-19 et les mesures sanitaires qui ont été mises en place, les réserves de sang s'épuisent parce que le vivier de donateurs se fait lui aussi de plus en plus mince. Nous avons dû faire face à la fermeture des campus étudiants, ce qui nous a amené à calculer un manque de 4.000 poches en 2021, puisque tous nos campus d'Anglet, de Bayonne et de Pau ont été fermés, raconte Nathalie Albor, qui gère la communication de l'EFS au Pays basque, dans les Landes, en Béarn et en Lot-et-Garonne. Les étudiants étaient en présentiel, donc on a eu un manque de nouveaux donneurs sur ces territoires-là. Nous avons les entreprises qui ont refusé de nous recevoir par mesure de précaution. Bien évidemment, le télétravail a été une raison à ce manque de production de nos produits sanguins."

Il y a donc moins de monde dans les établissements qui regroupent un grand nombre de personnes et visités habituellement par l'EFS. Sans compter que le variant Omicron contamine encore de nombreuses personnes en Pays basque. Résultat le taux d'absentéisme des donneurs réguliers est élevé, "puisqu'il faut 15 jours de délai après avoir eu les derniers symptômes pour venir donner son sang", rappelle Nathalie Albor.

Dernier niveau d'alerte

En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10.000 poches de sang par jour. L'EFS a en réserve depuis plusieurs jours seulement 7.000 poches de sang, ce qui a déclenché le dernier niveau d'alerte.

Il faut prendre rendez-vous pour pouvoir donner son sang, "mais dans l'état actuel des choses, si les gens se présentent sans rendez-vous, on ne va pas les refuser", reconnait la chargée de communication de l'EFS.

Le pass vaccinal n'est pas nécessaire pour donner son sang. En Pays basque, les prochaines collectes sont prévues à la Maison pour tous d'Anglet jeudi 10 et vendredi 11 février. À Ayherre mardi 15 février. Les dons sont aussi possibles du lundi au vendredi à la Maison du don de Biarritz.