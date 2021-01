Les réserves de sang proches du seuil d'alerte dans le Nord et le Pas-de-Calais

A la maison du don de Lille, Serena et Dominique attendent la fin du prélèvement de sang. Leur don va enrichir les réserves de sang, au plus bas en ce début d'année.

Voilà une idée de bonne résolution pour 2021 : donner son sang. Il faudrait 10 000 dons par jour dans le pays, et près de 1 000 dans les Hauts-de-France, pour soigner tous les patients. Les réserves sont actuellement au plus bas : c'est traditionnellement le cas en fin d'année, mais l'effet s'est amplifié avec le dernier confinement.

A la maison de don de Lille, ce sont surtout des donneurs habitués qui étaient présents en ce samedi de début janvier. "On dit bonne année, bonne santé, alors le sang, c'est la santé donc c'est une bonne résolution pour 2021", assure Dominique, 52 ans, qui donne son sang depuis plusieurs années.

L'Etablissement français du sang (EFS) fait une piqûre de rappel en ce début d'année 2021 et lance une campagne de sensibilisation à partir du 4 janvier.

Un acte "altruiste"

La période des fêtes et le confinement n'ont pas favorisé les dons et il faut rattraper ce retard pour l'EFS. "Ça peut aider pour des transfusions et aussi des traitements pour des personnes atteintes de leucémie, explique Cédric, qui en est à plus de 100 dons. C'est un don altruiste."

Pour Régis, qui habite Croix, c'est le 85e don. Aujourd'hui, il donne du plasma et le prélèvement dure moins d'une heure. © Radio France - Théo Boscher

Il existe plusieurs sortes de dons possibles : sang total, plaquettes ou plasma. Tout au long du prélèvement, des infirmières et des infirmiers sont présents pour aider les donneurs, si besoin. L'ambiance est calme, certains lisent, d'autres écoutent de la musique et les soignants peuvent même en profiter pour discuter avec les habitués. De quoi rassurer les plus sceptiques, souvent convaincus par des donneurs réguliers, de procéder à leur propre don.

Axelle, 23 ans, a réussi à faire venir son copain pour la seconde fois : "Avant, il était un peu réticent parce qu'il avait peur que ça lui fasse mal ou que ça lui prenne du temps. Mais je lui ai fait comprendre que c'était important de donner". Et en effet, Thibaud est allongé un peu plus loin, avec le sourire. Même pas mal.

Originaire de Sequedin, Ysaline a eu 18 ans il y a deux jours et elle tenait à faire son premier don de sang. Avec sa mère Odile, elle profite de la collation après leur don. © Radio France - Théo Boscher

Des besoins permanents

Les besoins en sang sont permanents. "La mobilisation doit être régulière et se faire sur le long terme car les plaquettes de sang ne se conservent que pendant 7 jours et les globules rouges pendant 42 jours", souligne Antonin Lereuil, médecin à la maison du don de Lille.

L'EFS espère donc inciter les nouveaux, comme les habitués, à faire ce petit geste, qui sauve des vies. On peut donner son sang à partir de 18 ans et jusqu'à la veille des 71 ans et la crise sanitaire n'empêche pas les dons et les collectes mobiles, un peu partout dans la région, le plus souvent sur rendez-vous.