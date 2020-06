"Les réserves de sang sont fragiles en Normandie" alerte l'établissement français du sang

Pendant le confinement, les donneurs de sang ont fait preuve de générosité mais depuis quelques semaines et la reprise, les réserves diminuent. "Il y a 30 % de nos collectes qu'on ne peut plus faire, dans des structures d'enseignement et dans des entreprises, explique le docteur Nathalie Callé, responsable des prélèvements pour l'EFS dans les Hauts-de-France et en Normandie.

"On a une dizaine de jours de stock en sachant que sur certains groupes sanguins, on a moins de jours que cela."

La maison des donneurs à Cherbourg est souvent calme en ce moment, ce qui inquiète le docteur Marc Bienvenu. "Nos réserves sont inhabituellement basses à une période de l'année où nous essayons d'avoir des stocks un peu plus importants parce que nous savons que l'été, les dons se raréfient un peu."

Le docteur Marc Bienvenu devant de nombreuses places libres dans la maison du don du sang à Cherbourg © Radio France - Marcellin Robine

L'appel lancé par l'EFS a été entendu par Hugo, tout juste 18 ans, depuis deux jours. "Je vois les pubs à la télé comme quoi on en a besoin donc je me suis dis pourquoi pas, déclare le jeune majeur, il faut essayer. J'ai un pic dans le bras, c'est tout, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. On a même des gâteaux après !"

Pour Cindy, donner est même devenu un plaisir. "C'est tellement satisfaisant une fois qu'on a donné qu'on ne peut que revenir !"

Avec la journée mondiale des donneurs de sang samedi, l'établissement français du sang espère voir ses stocks augmenter, pour aborder l'été plus sereinement. Depuis le confinement mi-mars, il est préférable de prendre rendez-vous sur internet pour donner son sang.

Une collecte est organisée à Valognes ce jeudi de 12h à 18h et la maison du don de Cherbourg ouvre ses portes exceptionnellement samedi à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang. Toutes les collectes sont à retrouver ici.