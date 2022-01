"Les réserves sont historiquement basses", quand le covid-19 freine les dons du sang à Limoges

Il y a urgence pour les Etablissements Français du Sang. Les stocks manquent : 30 000 poches sont nécessaires pour retrouver des réserves nationales stables. A Limoges, une collecte s'est organisée ce mercredi 19 janvier au musée de la Résistance, pour allier dons et visite mémorielle. Malgré l'originalité, peu de personnes se sont présentées. La faute, encore une fois, à la crise sanitaire.

En panne sèche

Les quatre infirmières tournent en rond, écoutent un peu de musique et attendent devant des sièges vides. Personne, ou presque, ne vient tendre le bras pour participer à la collecte du sang. "On espérait entre 50 et 60... Et là, on est à neuf", compte Mélanie en blouse blanche, devant le bac où les poches remplies sont stockées. La soignante ne cesse de constater l'écart qui s'est creusé depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : "50 poches, en ce moment, cela commence à être bien. Avant le Covid-19, on pouvait monter à 70, 80, mais cela devient difficilement atteignable."

Ce n'est pourtant pas faute d'essayer d'innover. La collecte se fait en plein milieu d'une exposition du musée de la Résistance, avec comme personnalité centrale : "Le docteur Norman Bethune, qui est l'un des pionniers de la transfusion sanguine de combat", nous indique Christophe Guillot, l'un des responsables du musée, devant les affiches. Le thème colle donc parfaitement avec l'EFS et permet aux donneurs de passer le temps. "Si on peut en profiter pour le visiter, c'est l'occasion de faire les deux en même temps", sourit Caroline, une fidèle des collectes.

Objectif : 400 poches par semaine pour la Haute-Vienne et la Creuse

Déjà peu nombreux en temps normal, les donneurs occasionnels se font encore plus rares à cause de l'épidémie de Covid-19. "Des collectes qui sont annulées, le télétravail et puis un certain nombre de personnes qui s'autoexcluent, notamment si elles sont vaccinées", regrette le docteur Benoit Sarre, en charge de la collecte. Le praticien rappelle que la vaccination ou le fait d'avoir été contaminé par le passé ne sont pas des contre-indications pour donner son sang.

Actuellement l'objectif de l'EFS est de collecter 400 poches par semaine pour les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse. "On a des difficultés à atteindre ces chiffres toutes les semaines", ajoute Benoit Sarre. A l'échelle de la Nouvelle Aquitaine, 3.000 poches sont recherchées pour atteindre les 10.000 attendues. L'ensemble des stocks sont centralisés à Bordeaux puis séparés en trois éléments : les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Un don d'une quinzaine de minutes peut ainsi sauver trois vies.

Une nouvelle collecte est organisée ce vendredi 21 janvier, au Palais-sur-Vienne, à salle Gérard Philippe, de 15h à 19h. Il est conseillé de s'inscrire mais vous pouvez venir sans rendez-vous. Le pass vaccinal n'est pas demandé mais le port du masque est lui obligatoire pendant la prise de sang.