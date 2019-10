Les résidents de l'Ehpad de Bessan n'ont plus besoin de se déplacer pour consulter leur gériatre

Avoir un rendez-vous avec son médecin sans sortir de chez soi. C'est ce qu'on appelle des téléconsultations. Elles sont remboursées depuis un an par la Sécurité sociale, ce qui favorise leur développement.

Mais à la Clinique du Parc de Castelnau-le-Lez, les téléconsultations ne sont pas une nouveauté. Grâce à un partenariat avec le centre d'expert biterrois ST Rytm, cela fait une dizaine d'années que l'établissement propose ce type de rendez-vous à des résidents en Ehpad pour leur éviter de se déplacer.

Comme pour cette résidente de la maison de retraite de Bessan qui, ce jeudi 12 septembre, n'a qu'à s'installer derrière un ordinateur pour télé-consulter son spécialiste, le Docteur Aurélie Wautot, gériatre interniste.

"L'écran est transparent, c'est à dire que les patients n'ont pas de limite. C'est une interaction quasi à l’identique de ce que l'on peut avoir en consultation", explique le médecin derrière l'écran de son ordinateur de la Clinique du Parc de Castelnau-le-Lez.

Et c'est vrai que la technologie n'a pas l'air de contrarier la résidente qui se confie beaucoup, même si elle a parfois tendance à relativiser ses soucis de santé.

Mais en Ehpad, lors des téléconsultations, un soignant est toujours présent à côté du résident. "Je prépare toujours le rendez-vous en amont. Je recueille les informations de toute l'équipe soignante que je transmet ensuite au médecin", détaille Emilie, infirmière à la maison de retraite de Bessan.

D'après le docteur Aurélie Wautot, les téléconsultations permettent aussi d'améliorer la qualité de vie en Ehpad.

Les patients communiquent beaucoup plus facilement, parce qu'ils ne sont pas déracinés. Ils sont dans leur lieu de vie, en présence de personnes qu'ils connaissent. Ça facilite l'interrogatoire. Ces résidents en Ehpad sont souvent dans des déserts médicaux. Il faudrait envisager un transport, et dans la situation actuelle, le coût d'une ambulance n'est pas annodin. Nous, nous avons un créneau dédié à la téléconsultation. Ce qui permet d'éviter des délais qui feraient que la situation se dégraderait trop rapidement pour les résidents

Ces rendez-vous d'un nouveau genre présentent aussi un autre avantage. Selon Patricia Gros, la responsable du centre d'experts ST Rytm qui gère les téléconsultations à la Clinique du Parc, ils permettent aux résidents d'avoir un rendez-vous plus rapidement, notamment avec un spécialiste.

En fonction de leur caractère et de leur pathologie, les résidents sont orientés par Patricia Gros vers un spécialiste qui leur correspondra mieux.

C'est le "plus" de notre centre. On veut vraiment créer un lien de confiance entre le médecin et son patient