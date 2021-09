Les résidents de l'Ehpad L'Ecureuil à Pau reçoivent la 3e dose de vaccin contre le covid

La troisième dose de vaccin contre le covid arrive dans un Ehpad de Pau, L'Écureuil. L'administration des injections a commencé ce mercredi pour une quarantaine de résidents. En tout, ils sont 110 à être concernés dans cette maison de retraite. Cela s'effectue dans le cadre du coup d'envoi de la vaccination pour les personnes de plus de 65 ans et personnes les plus vulnérables, et ce depuis le lundi 13 septembre. C'est une troisième dose qui s'apparente à un rappel. En sachant que pour les personnes âgées, cela tombe dans une période de vaccination contre la grippe.

Solange est âgée 96 ans, résidente à la maison de retraite de l'Ecureuil depuis 11 ans. Elle a reçu la troisième dose ce mercredi matin : "J'ai eu les deux premières injections, ça s'est bien passé. Je pense que la piqûre de rappel ira aussi. On m'a fait la piqûre et on m'a installée ici. Ce n'est jamais agréable mais s'il faut le faire... Par précaution, on le fait. Je fais confiance."

Jérôme Lamirand est directeur de l'Ehpad l'Écureuil, il explique comment ça s'organise : "Tous les résidents seront vaccinés, donc 110 résidents. Cela va se faire en deux épisodes parce qu'on a un délai incompressible de six mois minimum entre la deuxième dose et la troisième dose, cette dose de rappel." Entre ceux qui ont eu le covid, ceux qui ne l'ont pas eu, ceux qui ont eu les deux doses, l'établissement construit pour les prochains moins "un planning un peu échevelé". En sachant qu'à cela s'ajoute la vaccination contre la grippe à mettre en œuvre cet automne, vaccination pour laquelle le délai entre deux injections est de quinze jours.