Les restaurants d'entreprise du Techn'hom de Belfort échappent pour l'instant au pass sanitaire

Depuis lundi 9 août, ceux qui n'ont pas de pass sanitaire ne peuvent plus aller au restaurant. Il faut impérativement être soit vacciné, guéri du COVID ou récemment testé pour pouvoir s'asseoir en salle pour manger. À une exception près : les restaurants d'entreprise. Ces établissements n'ont pas l'obligation de réclamer à leur client de présenter leur QR code à l'entrée. C'est le cas au Comptoir de l'Étang, au Techn'hom de Belfort qui accueille des salariés de GE, Alstom ou encore Orange. Là bas, la mesure est un soulagement pour ceux qui n'ont pas encore reçu de dose.

A l'entrée du restaurant, Michel qui travaille à GE s'apprête à entrer. Il n'est pas vacciné et s'inquiétait de ne plus pouvoir aller au Comptoir. "J'ai entendu hier soir que les restaurants d'entreprise n'étaient pas concerné, j'ai poussé un "ouf" de soulagement. Comment auraient fait les salariés pour manger ? Les gouvernement nous aurait pas empêché de manger quand même", ironise-t-il.

Une concurrence déloyale ?

Mais parmi les clients du midi se trouve Régis, un paysagiste vacciné qui est venu avec un collègue qui ne l'est pas encore complètement. Eux ne travaillent pas du tout au Techn'hom mais sur un chantier à Belfort : s'ils sont allé dans ce restaurant, c'est justement parce qu'il ne faut pas présenter son pass. "Comme on est déjà venu, on rentre et on nous demande rien du tout. Il y a plein d'endroits où l'on ne peut plus aller donc c'est bien pour nous", explique-t-il.

Cette pratique, elle est tolérée par la loi selon le chef, Michaël Lompret. Pour autant, pas question de devenir un repaire pour toutes les personnes non vaccinées de Belfort qui voudraient continuer à aller au restaurant. Pour l'instant, le phénomène est très limité mais il n'exclut pas de mettre en place de contrôle. "Pour respecter le protocole. Si on voit qu'il y a trop de gens hors Techn'hom qui viennent manger chez nous, on va être obligés de contrôler. Ce serait une concurrence déloyale pour les restaurateurs à côté". Une concurrence qui fait déjà grincer les dents de certains restaurateurs "classiques" de la ville.