Les Restos du Coeur démarrent la collecte ce week-end en Drôme et en Ardèche

"Nous aimerions récolter 70 tonnes de denrées cette année", explique ce vendredi Yves Philiber, le président des Restos du Cœur dans la Drôme sur France Bleu Drôme-Ardèche. L'association démarre trois jours de collecte dans les magasins. La crise du coronavirus ne devrait pas avoir un impact majeur sur l'organisation.

Au total, une quarantaine de magasins en Ardèche et environ 70 dans la Drôme vont participer à l'opération. Comme à chaque fois, les Restos du Cœur recherchent des denrées non périssables, des produits d'hygiène et des couches pour bébé.

Le couvre-feu à 18h et la fermeture possible de certains centres commerciaux dans la Drôme ce vendredi, auront-ils une conséquence sur les dons ? La collecte est essentielle pour l'association. Elle permet de maintenir les stocks à niveau alors que la demande est plus grande. "Nous n'avons pas davantage d'inscrits, explique Yves Philiber. Mais les bénéficiaires viennent plus souvent, ça veut dire que la pauvreté augmente".

Ce vendredi soir, à 21h00, le concert des Enfoirés en soutien aux Restos du Coeur sera retransmis sur France Bleu. Le concert a été enregistré sans public.