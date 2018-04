C'est par hasard qu'un habitant de la rue des Gazons à Nîmes a découvert, juste en face de chez lui, le panneau de permis de construire de l'antenne relais déposé par la mairie.

" Nous, on a peur des risques sanitaires, des ondes électromagnétiques. Surtout, ce qu'on conteste, c'est le fait de ne pas avoir été informés"

Une antenne Orange de 23 mètres de haut, construite juste derrière le réservoir situé dans la rue. 23 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un immeuble de 7 étages.

Renseignement pris dans le quartier, aucun habitant n'était au courant. Aucune information de la part de la mairie ou de l'opérateur. Même si cette antenne n'est pas soumise à autorisation, les riverains déplorent ce manque de transparence. La pétition qu'ils ont fait circuler pour s'opposer à cette antenne a recueilli plusieurs dizaines de signatures.

"On a des éléments techniques que les citoyens moyens que nous sommes ne sont pas à même de comprendre et on aimerait connaître concrètement quelles sont les conséquences".