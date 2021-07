Les Sables-d'Olonne : 44 personnes contaminées au Covid-19 après une soirée dans un bar

Un important foyer de contamination a été détecté la semaine dernière aux Sables-d'Olonne (Vendée), indique ce mardi l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire. Après une première soirée dans un bar le 28 juin dernier, et 7 autres soirées les jours suivants, 44 personnes ont été contaminées en très peu de temps au Covid-19 (variant Delta), lors de rassemblements amicaux ou familiaux, précise l'ARS.

Un cluster "particulièrement important"

Ce foyer de contamination est "particulièrement important", souligne Nicolas Durand, directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire. "A partir d'une seule personne, 44 autres ont été contaminées en l'espace de 4, 5 jours par le variant Delta", précise-t-il. "Cela montre la vitesse à laquelle ces contaminations peuvent progresser", rappelle Nicolas Durand, qui incite, à se faire tester "au moindre doute".

En Vendée comme dans d'autres départements ligériens, des médiateurs seront présents cet été sur le littoral pour faire de la prévention et inciter la population à se faire dépister et vacciner. La Vendée reste le département où le taux de présence du variant Delta du Covid-19 reste le plus élevé, à "plus de 90%", rappelle l'ARS, qui précise que les contaminations sont les plus fréquentes sur le littoral des Pays-de-la-Loire.