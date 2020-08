Les Sables d'Olonne : le port du masque obligatoire sur le Remblai à partir du 15 août

L'obligation de porter un masque dans les rues du centre-ville des Sables d'Olonne en Vendée a été prolongée ce mercredi jusqu’au 30 août prochain. Le périmètre de ce nouvel arrêté pris par la préfecture de Vendée intègre le Remblai et ce dès le 15 août.

Se promener sans masque sur le remblai des Sables d'Olonne, c'est terminé. La préfecture de Vendée a pris un arrêté ce mercredi après-midi obligeant les passants à le porter à partir du samedi 15 août. Jusqu'ici, le masque était simplement préconisé sur cette artère. "L'atmosphère des vacances fait qu'il y a un certain relâchement des Sablais et des touristes sur le Remblai. Le port du masque me semble donc une bonne chose" affirme Armel Pecheul, le premier adjoint des Sables d'Olonne. La sanction prévue pour non-respect du port du masque est une contravention de 4e classe, c'est à dire une amende forfaitaire de 135 euros.

En vigueur depuis le 4 août dernier, l'obligation de porter un masque dans les rues du centre-ville des Sables d'Olonne en Vendée a elle été prolongée jusqu’au 30 août prochain