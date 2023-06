Les Sables-d'Olonne : les urgences à nouveau fermées la nuit prochaine

La raison est toujours la même : le manque de candidats pour être médecin remplaçant depuis la mise en place, début avril, du plafond de rémunération des gardes (ndlr : 1390 euros par 24 heures). L'hôpital des Sables-d'Olonne annonce qu'il doit suspendre l'accueil aux urgences de ce vendredi 9 juin, 18h30, jusqu'au lendemain, samedi 10, 8h30. Les hôpitaux de Luçon et Fontenay-le-Comte prennent aussi régulièrement des mesures similaires.

L'hôpital des Sables-d'Olonne rappelle qu'une infirmière et une aide-soignante seront cependant sur place pour accueillir les patients qui se présenteraient et leur "apporter une réponse la plus adaptée en fonction de leur état de santé".

Il est demandé aux usagers d’appeler le 116 117 pour les soins non programmés relevant de médecine générale et le 15 pour les urgences vitales.