"On a l'impression d'être piétinées" : les sages-femmes à nouveau en grève ce jeudi

Pour la cinquième fois de l'année, après un week-end de grève très suivi fin septembre, les sages-femmes sont appelées descendre dans la rue ce jeudi. Elle réclament toujours des effectifs en plus et davantage de reconnaissance. Une manifestation est prévue devant le ministère de la Santé.

Les hausses de rémunération concédées dans le budget de la Sécurité sociale, dont bénéficieront les trois quarts des 23.500 sages-femmes, sont loin d'avoir répondu à leurs attentes. Les sages femmes à l'hôpital recevront à partir de janvier une prime de 100 euros net et une hausse de salaire d'environ 100 euros brut par mois. Mais ces professionnelles veulent des augmentations plus conséquentes, et surtout le statut de praticien hospitalier, le même que celui des médecins à l'hôpital. Elles veulent aussi que leur formation soit allongée d'une année, et passe de cinq à six ans.

"On a l'impression d'être maltraitante"

Aurélie Devilléger, sage-femme à l'hôpital de Périgueux, se dit épuisée. Sur France Bleu Périgord, elle explique : "Nous ne demandons pas une paye de médecin, nous ne sommes pas médecins. On demande juste une reconnaissance de notre statut médical, un statut de praticien hospitalier. Alors oui, cela demande énormément d'argent au gouvernement et je l'entends bien, mais il va falloir réfléchir car certaines maternités tournent sans sage-femme actuellement", explique-t-elle.

Ces conditions sont même "catastrophiques" selon les mots de la sage-femme. Des arrêts maladies ou maternité permanents non remplacés, et un manque de bras "car nous n'arrivons pas à recruter". Un véritable cercle vicieux, qui fait que les sages-femmes se retrouvent surmenées. "Ça me fait craquer", confie celle qui exerce depuis 12 ans. "Quand on peut passer voir une maman une fois pendant cinq minutes, c'est difficile car on a l'impression d'être maltraitante et c'est difficile aussi pour la femme. On risque à chaque moment de faire des erreurs", confie-t-elle. "Je suis à la limite de réfléchir à un autre métier, et en même temps mon travail me plait énormément car j'adore voir les parents dans la rencontre avec leur bébé," raconte-t-elle.

Aurélie Devilléger est sage-femme à l'hôpital de Périgueux et présidente de l'ordre des Sages femmes de Dordogne. © Radio France - © Radio France - Flavien Groyer

Audrey, sage-femme dans l'Yonne : "Il faut arrêter de nous prendre pour des andouilles !"

"Il faut arrêter de nous prendre pour des andouilles", tonne Audrey, qui travaille à l'hôpital d'Auxerre depuis 12 ans. Sur France Bleu Auxerre, elle confie ressentir cette injustice car "on est des femmes qui s'occupent des femmes. On à l'impression qu'on nous dit 'où est le problème ? ' "Une sage-femme qui sort de l'école va gagner 1850 euros environ brut. Pour toutes les responsabilités qu'on a, c'est quand même très léger", estime-t-elle.

Il y a une souffrance, une fatigue, un épuisement psychologique aussi - Yolande Kéruzoré, déléguée CGT à l'hôpital de Sens

Yolande Kéruzoré, déléguée CGT à l'hôpital de Sens, enfonce le clou : "Il y a une souffrance, une fatigue, un épuisement psychologique aussi, car il faut faire toujours plus avec le même nombre de personnes. Et quand il faut laisser de côté certaines tâches, certaines activités, parce que c'est trop juste au niveau du personnel, c'est une frustration supplémentaire."

"Ça devient très compliqué de devoir dire à une patiente que je n'ai pas de place avant l'année prochaine"

"J'adore mon métier mais je suis fatiguée", témoigne Émilie Vilette, sage-femme libérale au Poinçonnet, dans l'Indre, sur France Bleu Berry. "On se retrouve avec des délais d'attente croissants et ça devient très compliqué de devoir dire à une patiente que je n'ai pas de place avant la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine".

"La moitié de mon boulot est de m'occuper des gens et l'autre moitié de m'occuper de la paperasse, raconte aussi Marion Desnoyer, sage-femme à l'hôpital Jacques Coeur à Bourges. "Mais je n'ai pas fait ce métier pour faire de la paperasse", déplore-t-elle. "Aujourd'hui, on ne peut plus accompagner les femmes comme elles en auraient envie".

Je suis soulagée quand une patiente choisit de prendre la péridurale pour son travail d'accouchement, parce qu'elle est beaucoup plus simple à gérer. Je ne veux pas avoir ce discours-là

"Je suis soulagée quand une patiente choisit de prendre la péridurale pour son travail d'accouchement, parce qu'elle est beaucoup plus simple à gérer que quand elle doit gérer elle-même ses douleurs, déplore-t-elle. Je ne veux pas avoir ce discours-là, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Ce n'est pas comme ça que j'envisage mon travail. L'organisation de l'hôpital ne devrait pas entrer en compte dans son choix".

Si on était une profession de mecs et qu'on gérait des maladies de mecs, on ne serait pas oubliées

Elle aussi considère que la profession, féminine à 97%, souffre du fait de s'occuper des femmes. "On est une profession féminine pour les femmes, donc ça joue encore moins pour nous. Si on était une profession de mecs et qu'on gérait des maladies de mecs, on ne serait pas oubliées", considère Marion Desnoyer.

"L'équipe est épuisée, des collègues sont même en burn-out"

"Nous étions jusque-là en code rouge et maintenant nous sommes en code noir", alerte une sage-femme à l'hôpital de Chambéry. Elle confie à France Bleu Pays de Savoie que les demandes de ses patientes sont de plus en plus personnalisées. "Par exemple, une femme qui vient avec un projet de naissance d'accouchement sans péridurale, va demander plus d'attention de la sage-femme. On sera à son chevet pour lui tenir la main et lui masser le dos. Ce temps-là, nous le prenons mais nous ne l'avons pas", insiste-elle. "L'équipe est épuisée, des collègues sont même en burn-out."

On a l'impression d'être piétinées

Nadia Sabatier-Abidi, sage-femme libérale à Aix-les-Bains, ferme son cabinet pendant trois jours. "On a l'impression d'être piétinées. Il faut des actions concrètes. La profession n'attire plus du tout : les études durent 5 ans, il y a une pénibilité au travail et la rémunération ne correspond pas à une profession médicale. Notre métier doit être reconnu comme tel", insiste-t-elle.