Le ras-le-bol des sages-femmes de l'Hôpital de Trévenans face au manque de moyens

Une partie des sages-femmes de l'Hôpital Nord Franche-Comté à Trévenans est en grève aujourd'hui, en cette journée mondiale de la profession. Le métier souffre d'un manque de considération de la part du personnel médical et du public : " Tout le monde connaît le mot sage-femme mais assez peu connaissent toutes les facettes de notre profession. On nous voit en salle de naissance mais beaucoup n'imaginent pas ce que l'on peut faire. On peut intervenir dans la vie d'une femme de l'adolescente jusqu'à sa mort sur des suivis gynécologiques, sur le suivi de la grossesse, toutes les préparations à la naissance, la prise en charge de la maman et du bébé et le suivi du retour à domicile" explique Clarisse, sage-femme depuis 23 ans.

Elles réclament de meilleures conditions de travail

Les sages-femmes dénoncent aussi des mauvaises conditions de travail et réclament notamment une augmentation de leur rémunération, une augmentation des effectifs et l'arrêt des contrats précaires : "On ne fait pas ce métier pour l'argent, ça c'est sûr ! C'est un métier passion, on est là pour le bien-être des femmes et pour qu'elles vivent ce moment magique de la meilleure façon possible mais pour cela on a besoin de plus de moyens" explique Clarisse. "Etre sage-femme, ce n'est pas facile ! On travaille de jour, de nuit, le week-end, les jours fériés." Ce sont notamment les primes liés à ces heures qu'elles souhaitent voir revalorisés. Actuellement, la prime de nuit est fixée à 9 euros.

Malgré le capital sympathie dont elle bénéficient auprès du public, les sages-femmes veulent faire connaître leur métier. © Radio France - Timothé Rouvière

Et des moyens face à l'augmentation de leurs missions

Car depuis plusieurs années, les besoins des mamans ont évolué : "Elles sont vraiment demandeuses d'être au cœur de la prise en charge et de ne pas suivre un protocole, elles demandent une personnalisation de la prise en charge, pour l'accouchement se mobiliser par exemple et avoir des informations sur chaque acte " raconte Murielle, sage-femme depuis 2006. Face à l'évolution de ces missions, elle regrette que les moyens n'aient pas été à la hauteur.