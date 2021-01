Les sages-femmes du Cher manifestent à Bourges ce mardi

Les sages-femmes du Cher se mobilisent à Bourges ce mardi pour demander une hausse de leur salaire et une refonte de leur statut. Rachel Kowalyszin battra le pavé avec ses collègues. "La profession de sage-femme est en colère parce qu'on subit un statut hybride qui empêche la reconnaissance pleine et entière de notre profession, lâche cette sage-femme du centre hospitalier de Bourges. Ce qu'on revendique au niveau national c'est un statut administratif qui soit semblable aux autres professions médicales auxquelles on appartient. si déjà on peut avoir un statut dans lequel on est plus assimilés aux professions paramédicales ça sera parfait."

Si leur code de déontologie les rattache à la catégorie des professions médicales, au même titre que les médecins ou les dentistes, à l'hôpital, ce n'est pas comme ça qu'elles sont considérées. "On demande aussi une reconnaissance salariale qui soit en adéquation avec nos compétences et nos responsabilités. En début de carrière, le salaire d'une sage-femme est inférieure à 1,5 fois le SMIC brut."