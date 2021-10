Les sages-femmes en colère ont aussi manifesté à Grenoble pour une reconnaissance de leur métier

"Ras-le-col !" Pouvait-on lire ce jeudi 7 octobre au matin, sur une pancarte brandie par les sages-femmes en colère. Elles étaient 30 à manifester devant l'hôpital couple-enfants de Grenoble pour dénoncer des salaires trop bas, un manque d'effectif et de reconnaissance de leurs compétences et de leurs responsabilités.

Maud Limouzin, sage-femme depuis 20 ans, résume bien l'état d'esprit de ses collègues : "Quand il manque quelqu'un, pour une garde, par exemple, et qu'on est en repos, cela arrive qu'on nous appelle. Notre conscience professionnelle nous pousse à y aller, malgré tout. On ne peut pas laisser les collègues en sous-effectif, les femmes seules pour accoucher. Alors, on y va. Mais la fatigue s'accumule au risque que nous aussi, un jour, on craque !"

10 accouchements par jour pour 3 sages-femmes

Ces dernières années, le champ de leurs compétences s'est agrandi. Elles peuvent pratiquer l'IVG médicamenteuse ou par exemple faire des suivis de contraception. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a bien annoncé à la mi-septembre une augmentation de 100 euros bruts par mois, en plus d'une prime du même montant, à partir de janvier. Annonce qui ne contente pas la profession. "Cette prime ne sera pas comptée dans nos retraites. Ce que l'on réclame c'est une vraie révision de nos grilles de salaires", martèle Maud Limouzin.

A l'hôpital couple-enfants de Grenoble, une sage-femme va être transférée au service de PMA (procréation médicalement assistée). La récente ouverture de cette pratique à toutes les femmes engendre une augmentation de la demande, mais aucun poste n'a été créé pour la remplacer. Elles ne sont plus que trois en salle de naissance, ce qui ne va pas améliorer la situation déjà compliquée. "L'activité obstétricale n'est pas une activité programmée", explique Maud Limouzin. "On a des journées avec 3 ou 4 accouchements, là on peut dire que c'est royal : ça fait presque une sage-femme par femme. Si on a un pic d'activité, on peut monter à 10 ou 12 naissances par jour, là on court partout. Ça représente un risque médico-légal, on peut ne pas être là au bon moment. Un patiente qui sonne, si on ne répond pas dans le quart d'heure, ça peut être pour un verre d'eau ou pour quelque chose de beaucoup plus grave."