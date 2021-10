Les salariés d'un Ehpad d'Aix-en-Provence dénoncent une "maltraitance institutionnalisée"

Il n'y va pas par quatre chemin : "C'est de la maltraitance institutionnalisée". René Sale, secrétaire FO du centre hospitalier d'Aix-en-Provence en a assez de tirer la "sonnette d'alarme". "Ici la situation n'est pas pire qu'ailleurs mais elle a valeur d'exemple. 14 personnes sont manquantes dans le personnel pour des arrêts maladie ou des congés maternité, elles ne sont pas remplacées, et cela provoque une catastrophe humaine."

"La douche au lit" pour aller plus vite

Première conséquence selon le personnel : le risque de burn-out : "Nous sommes rappelés sur nos jours de repos, parfois sur nos congés, nos journées sont extrêmement chargées, on doit gérer le petit déjeuner, le ménage, le repas du midi pour 58 pensionnaires... c'est intenable" se plaint une agent de service. "Le ménage n'est plus fait correctement, on ne peut pas tout faire", poursuit une autre salariée. Toutes deux ont souhaité rester anonyme.

Autre effet dévastateur de ce manque d'effectifs : le service rendu aux résidents. En témoigne Laura, aide soignante : "J'ai honte de dire cela, mais on ne peut plus faire la toilette correctement quand on se retrouve à deux aides-soignantes et une infirmière pour toute une aile. On est obligé de faire au plus vite. Et on fait l'impasse sur la douche hebdomadaire. On fait "douche au lit". La journée la plupart des résident sont alités, nous n'avons plus le temps de nous occuper d'eux".

"Parfois je pleure sans raison." - Laura, aide soignante

Laura le reconnait, les temps sont durs pour les personnels des Ehpad : "Je suis exténuée, parfois je pleure sans raison, ça rejaillit sur ma vie privée. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir tenir comme ca".

Pour René Sale, c'est un traitement indigne qui est réservé aux pensionnaire : "C'est scandaleux, pour le personnel, et pour les pensionnaires. Quand vous faite la toilette "tête et cul", c'est-à-dire juste le visage et le bas du corps, ce n'est pas une vraie toilette. Ça devrait être un moment privilégié, un temps d'échange et de bien être pour les pensionnaires. Quand vous devez attacher une personne à son fauteuil pour ne pas qu'elle tombe pendant la toilette par ce que vous êtes seul, c'est inhumain. C'est ça la réalité".

Réunis en assemblée générale, les salariés du syndicat Force Ouvrière ont réclamé que le personnel manquant soit remplacé. Ils demandent également des primes, et une meilleure rémunération pour redonner de l'attractivité au métier. "Plus personne ne veut venir travailler en Ehpad", conclut une aide soignante.

Contactée par nos soins, la direction du Centre Roger Duquesne n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.