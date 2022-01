Les salariés de l'abattoir de la Sobeval à Boulazac se font vacciner au travail

Si ce n'est les grandes photos de vaches limousines ou de côtes de veau affichées au mur, on se croirait presque dans un véritable centre de vaccination. Ce vendredi matin, un paravent bleu a été installé dans un coin de la salle de réunion des abattoirs de la Sobeval à Boulazac. La salle informatique est utilisée pour éditer les passes sanitaires, et les salariés se succèdent pour recevoir leur injection, administrée par un secouriste et un infirmier de la Croix-Rouge.

28 salariés vaccinés

C'est une des premières entreprises de Dordogne à proposer cette opération : se faire vacciner sur son lieu de travail. L'infirmière de la Sobeval Marie-Aude Binaud a récupéré des doses du vaccin Pfizer, 4 flacons, et 28 salariés se sont inscrits. Vêtu de bottes et d'une combinaison blanche de la tête aux pieds, c'est au tour de Samuel, 36 ans. Il vient pour sa troisième injection. "C'est quand même bien pratique de pouvoir se faire vacciner ici !" sourit-il. C'est lorsqu'il a vu un message diffusé sur l'écran dans la salle de pause, qu'il a sauté sur l'occasion. "Mon passe sanitaire arrive à expiration, et j'ai un concert prévu en février. Pour les deux premières doses, ça a été compliqué", témoigne-t-il.

Juste avant lui, Pierre-Jean s'est lui aussi fait vacciner. Avant, il avait pour habitude d'aller à Périgueux, à la Filature. "Là, on est passés, on a chacun son rendez-vous. Hop, on passe et puis on n'attend pas. A la Filature, on a bien un rendez-vous mais il faut attendre pour pouvoir passer, il faut reremplir un papier..."

"Il y avait un besoin"

C'est d'ailleurs à la demande des salariés que la direction a décidé de mettre en place cette matinée de vaccination. "Nous on a des salariés, le soir ils rentrent ils sont certainement fatigués, ils veulent se reposer, être avec leur famille, et ils n'ont pas envie de se pencher sur les plannings d'internet et voir où est-ce qu'il y a un centre proche, quelles horaires, et planifier tout ça. Il faut ouvrir toutes les portes, il faut leur faciliter les choses", souligne Elizabeth Carles, la directrice des ressources humaines de l'entreprise.

Pour Marie-Aude Binaud, l'infirmière de la Sobeval, même si ces vaccinations ne s'adressent qu'aux volontaires, c'est un avantage pour tout le monde. "Ils protègent leur santé, et pour l'entreprise c'est aussi son personnel qui est protégé, c'est un plus sur l'absentéisme, et c'est un vrai service quand même", ajoute-t-elle.

Au vu du succès de l'opération , la direction prévoit d'ores et déjà d'organiser une nouvelle matinée de vaccination comme celle-ci, d'ici un mois ou deux.