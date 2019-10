Les salariés de Lubrizol "choqués par l'incendie" demandent une expertise indépendante d'impact sur leur santé

Il était impossible de les contacter depuis l'incendie mais, ce vendredi, les salariés de l'usine Lubrizol de Rouen, sont sortis de leur silence. Dans un communiqué, ils témoignent de leur inquiétude et demandent une expertise indépendante sur les conséquences sanitaires de l'incendie.

Depuis l'incendie de leur usine, le 26 septembre dernier, on n'avait pas entendu les salariés de l'usine Lubrizol de Rouen. Ils sont sortis de leur silence ce vendredi, par le biais d'un communiqué adressé à la presse, signé par l'intersyndical de Lubrizol Rouen. Les représentants des employés ont expliqué ce long silence, "nous avons préféré nous concentrer sur l'accompagnent des salariés de notre entreprise, plutôt que de communiquer avec les médias" écrivent-ils.

Inquiétude partagée

Ensemble, ils expriment leur choc face à ce drame, leurs inquiétudes pour leur emploi mais aussi en tant qu'habitant. "Nous partageons les craintes sanitaires et environnementales de la population", précise le communiqué, faisant référence à la très forte inquiétude manifestée par les habitants de Rouen et des alentours et qu'aucune parole officielle n'a réellement réussi à calmer.

Fort sentiment d'injustice

Dans ce communiqué, les salariés disent aussi leur fort sentiment d'injustice. Pour eux le départ de feu est inexplicable et la sécurité un "pilier de la culture de l'entreprise". Ils se disent "choqués par cet incendie et par les extrapolations médiatiques qui en sont faites".

Toutes les organisations syndicales indiquent qu'elles se sont mises d'accord. Elles vont faire appel à une expertise indépendante pour évaluer l'impact de l'incendie sur la santé des salariés mais aussi celle des sous-traitants qui travaillent sur le site.

