Covid : les salariés du laboratoire d'analyses Astralab de Limoges au bout du rouleau

Après les services de réanimation au début de la crise sanitaire, c'est maintenant les laboratoires d'analyses qui saturent. Ce jeudi, à Limoges, une soixantaine de salariés du laboratoire Astralab, basé avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny se sont mis en grève. Ces personnels dénoncent leurs conditions de travail et les cadences infernales. Ils réclament également la revalorisation de la prime covid versée cet été. Ils avaient obtenu entre 250 et 350 euros, mais s'estiment lésés. Aujourd'hui, ils voudraient 1500 euros de prime pour tous les employés et une revalorisation salariale de 200 euros brut par mois.

On fait 44 heures par semaine, on est pas des "surhommes"

Outre l'aspect financier, c'est la détérioration des conditions de travail qui bloque. Des conditions qui entraînent un embouteillage pour l'analyse des tests, confie Corinne Buisson, la secrétaire du CSE d'Astralab :"On a 2000 tests en attente dans les frigos et 700 qui arrivent tous les jours des 17 laboratoires du Limousin et de Dordogne". Du coup les délais augmentent. Aujourd'hui, pour obtenir le résultat de son test il faut environ 4 jours contre 72 heures auparavant ! Conséquence certains patients peuvent être agressifs :"on fait ce qu'on peut, on fait 44 heures par semaine, on est pas des "surhommes", on est fatigué comme les gens qui sont fatigués d'attendre un test covid. On aimerait un peu de compréhension et pas le contraire", insiste Lucille, technicienne chez Astralab.

Des salariés épuisés mais déterminés © Radio France - F.CANO

De l'apaisement c'est aussi ce que souhaite la direction pour que ce mouvement de grève n'aggrave pas une situation déjà tendue. Pourtant après l'échec des négociations ce jeudi soir, la direction ayant reçu une trentaine de salariés, le mouvement de grève se poursuivra demain et s'étendra aux autres sites de la région, qui n'assureront que les urgences.