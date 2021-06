Les salles de sport rouvrent ce mercredi dans le Nord Franche-Comté, après 8 mois de fermeture

Ce mercredi, les salles de sport vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes après plus de huit mois de fermeture, avec un protocole sanitaire strict pour éviter les contaminations. Et c'est un véritable soulagement pour les patrons de salles, leurs coachs et les adhérents, qui n'avaient pas pu revenir pour s’entraîner, soulever des poids ou courir sur un tapis. Ce mardi à l'Orange Bleue, une salle au Techn'hom de Belfort, l'heure était aux derniers préparatifs.

Un protocole sanitaire strict

Le laveur de carreau vient de finir de nettoyer les grandes baies vitrées à l'entrée de la salle. Emilie, une fidèle cliente de l'Orange Bleue est venue un peu en avance rendre le matériel qu'on lui avait prêté pour que tout soit bien là pour la réouverture, qu'elle attend depuis des mois. "Seule à la maison, c'est cool. On trouve des astuces, mais bon, c'est toujours plus convivial de faire ça avec plusieurs personnes", reconnait-elle.

A l'intérieur, le gérant Grégory Claude est en pleine inspection. Tout doit être prêt, à commencer par les conditions sanitaires. "On a mis en place le QR code qui est à flasher par les gens qui rentrent dans la salle afin de qu'ils puissent être avertis s'ils sont cas contact. On a bien sûr toujours le gel hydroalcoolique comme depuis juin l'année dernière. On est équipé, on a tout ce qu'il faut et il y en a partout", affirme le patron.

L'espoir d'une reprise durable

Ici, les vestiaires ont été remaniés, les sens de circulation balisés. Dans la grande salle, les vélos, les elliptiques, les rameurs sont tous revenus à leur place. Un sur deux est recouvert de ruban rouge et blanc : une précaution que Grégory Claude espère bientôt abandonner. "On n’est pas dans le même état d'esprit que quand on a repris au mois de juin. On avait ôté des machines. Mais là, je suis plus dans un élan de me dire "On va bientôt enlever la rubalise". Espérons que d'ici septembre, on puisse ravoir une activité normale. J'aurais juste à découper deux trois bouts de ruban. Et puis on sera partis", explique le gérant.

À 9 heures et demi, Grégory Claude rouvrira pour ses abonnés les portes de sa salle et il n'en doute pas : ils seront nombreux.

Dans la salle de Gigafit, à Belfort, tout est prêt là-aussi. "Après sept mois de fermeture, on attend vraiment que de rouvrir, de revoir le monde, mais aussi de refaire du chiffre d'affaires", déclare le gérant Fabien Ortega. "On ressent vraiment un engouement incroyable des personnes. On est pas encore ouvert mais on a réalisé beaucoup d'inscriptions. Déjà beaucoup de personnes qui veulent revenir se remettre au sport, refaire des cours collectifs. (...) Là, aujourd'hui, on a déjà quasiment une quarantaine de personnes qui sont inscrites depuis la semaine dernière", se félicite Fabien Ortega. Dès demain, il accueillera de nouveau ses abonnés, avec de nouvelles installations développées durant la longue période de fermeture.