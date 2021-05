Les sans-abri, grands oubliés du calendrier de vaccination

Aucune disposition spécifique n'a été prise pour cibler les sans-abri dans le calendrier de vaccination. On dénombre entre 300 et 500 personnes dans ce cas de figure à Avignon.

A la question, voulez-vous vous faire vacciner, Philippe, 48 ans et à la rue depuis un an et demi, répond du tac-au-tac : "Pourquoi ? On me l'a même pas demandé !" Il est vrai que les sans-abri ne sont pas considérés comme un public à risque, malgré leurs conditions de vie compliquées. "C'est un public fantôme" dénonce Jean-Luc Sicard, le responsable de l'équipe sanitaire mobile Covid en Vaucluse.

De son côté, Gilles qui gère la mobil'douche d'Avignon estime qu'on ne réfléchit pas aux difficultés de ces publics de la rue : "On ne pense pas à eux mais ils sont aussi fragiles, et ils sont aussi malades que les autres. Je pense qu'on devrait leur proposer des solutions, comme un camion vaccination parce que certains aimeraient bien recevoir le vaccin !"

Difficulté pour la deuxième dose

Philippe rappelle aussi qu'il ne peut pas prendre rendez-vous via Doctolib. Il nous présente son téléphone, un ancien portable qui ne peut pas aller sur Internet : "tout le monde son smartphone mais moi je fais comment ?"

Si Gilles estime que certains sans-abri auront d'autres priorités en tête que la vaccination : "survivre, manger, se protéger, se laver, se vêtir ... ce ne sera pas la priorité pour tous." Mais Jean-Luc Sicard réfléchit à des maraudes pour la vaccination avec l'Agence régionale de santé : "le plus dur sera d'injecter la deuxième dose. Car on va réussir à trouver la personne une fois, mais comment s'assurer de la retrouver au même endroit six semaines plus tard ?"

