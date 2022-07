Face aux fortes chaleurs, les personnes sans abris sont d'autant plus fragiles, avec un accès à l'eau, et surtout aux endroits frais, limité. À Reims, le Secours Catholique les accueille trois matins par semaine pour leur permettre de manger et de prendre une douche.

"Les sans-abris meurent plus l'été" : à Reims, SDF et réfugiés subissent les fortes chaleurs

Avec les températures élevées qui s'installent en Champagne cette semaine, il est fortement recommandé de s'hydrater et de rester au frais : des recommandations difficiles à suivre pour les personnes sans abri. Certaines trouvent un peu de fraîcheur le matin, à l'accueil de jour du Secours catholique de Reims.

"Quand on est sous la tente, c'est comme si on cuisait"

Chaque matinée, ils sont entre 50 et 80 à venir prendre un petit-déjeuner, laver leur linge... et se doucher. C'est d'ailleurs l'une des demandes les plus fortes depuis plusieurs semaines, explique Alain Voyer, bénévole : "le record de la semaine dernière, c'était 27 douches en deux heures". Un accueil d'autant plus appréciable que beaucoup de bénéficiaires vivent dans la rue, ou dans le camp du parc Saint John Perse, sous des tentes. "Quand on est sous la tente, c'est comme si on cuisait, comme s'il y avait un feu" témoigne Milos, réfugié serbe, accompagné de ses quatre enfants et de sa femme enceinte.

Il y a plus de décès de personnes à la rue l'été - Emeline Dantagny, animatrice au Secours Catholique

Une situation qui peut s'avérer dangereuse, explique Emeline Dantagny, animatrice au Secours Catholique. "On croit souvent qu'il y a plus de décès de personnes à la rue l'hiver, mais ce n'est pas vrai, c'est l'été : dans les toiles de tentes, c'est intenable, ça fait étuve". Il est donc d'autant plus important de s'hydrater. Pour ça, la ville de Reims compte de nombreux parcs équipés de fontaines.

L'accueil de jour fermé en août

L'accueil de jour du Secours Catholique est ouvert les lundi, mercredi et vendredi matin, de 9 heures à 11 heures. Impossible d'étendre les horaires, même en période de forte chaleur, faute de moyens humains. "Les salariés prennent leurs vacances, et les bénévoles aussi, c'est un vrai besoin. Donc l'été, il y a moins de monde pour assurer les permanences" explique Emeline Dantagny. "On doit déjà fermer les mardi et jeudi, car nous avons une trentaine de bénévoles sur le mois de juillet, et il en faut entre sept et huit par matinée".

L'accueil sera d'ailleurs fermé tout le mois d'août.