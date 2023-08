Les sapeurs-pompiers à Châtelaillon pour former et prévenir

Sous le tivoli, Armance 10 ans suit avec attention les consignes du sapeur pompier. Elle place un bandeau autour du bras de sa maman, fait plusieurs nœuds puis serre à l'aide d'un bâton en bois. Elle vient d'apprendre à réaliser un garrot. "Si je fais un travail un peu dangereux où on peut se blesser, ça pourra me servir. Je pense que j'aimerais bien faire un métier où il y a un peu de danger", annonce-t-elle d'un ton calme.

Plus les gestes de secours sont appris tôt, mieux c'est selon sa maman car " si jamais elle est témoin d'un accident ou d'un malaise, elle pourra savoir quoi faire et ne pas paniquer", affirme-t-elle.

Apprendre à faire un massage cardiaque

" Pour faire une compression thoracique, il va falloir que la poitrine soit complètement dénudée [...] il faut masser en bloquant ses coudes, il ne faut pas qu'ils bougent", explique Sylvain Garnier, médecin aux sapeurs pompiers, à la petite dizaine d'enfants réunis autour de lui. Plusieurs mannequins sont placés en rond pour que petits et grands puissent, à leur tour, s'exercer. "Il faut former les citoyens" insiste-t-il car "même si on a des gardes postés, même si on a des sapeurs pompiers qui arrivent très rapidement, le premier maillon ça reste les citoyens". Une minute de perdue sans réanimation, c'est 10 %, de chance de survie en moins.

A côté, Patrick, pompier volontaire, distribue aux enfants des cartes rappelant les numéros d'urgence. Les adultes, eux, ont le droit à des cendriers portatifs. Le but : éviter les feux de forêts qui peuvent être allumés par un mégot de cigarette. "On a énormément de départ de feu qui proviennent des autoroutes parce qu'il y a moins de cendriers disponibles dans les voitures", explique-t-il.

Explication d'un massage cardiaque © Radio France - Juliette Mély

Recruter des pompiers volontaires

Entre le camion et les tivolis, certains enfants se prennent en photo, tenue de pompier enfilée et casque de feu vissé sur la tête. L'objectif est aussi de recruter de nouveaux sapeurs pompiers volontaires : 50 000 d'ici 4 ans en France.

Mais pour attirer de nouvelles recrues, "Il faut aussi désacraliser l'image du sapeur pompier volontaire, on a l'image du super héro qui a très gros biscoteaux et qui est super fort. Mais ce dont on a besoin ce sont des gens disponibles et motivés, après nous on peut les former", affirme Vanessa Priour, présidente de l'Union départementale des sapeurs pompiers de Charente Maritime.