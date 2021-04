Coronavirus : les pompiers du Gard ouvrent leur centre de vaccination aux personnes prioritaires

Les sapeurs pompiers du Gard ouvrent leur centre de vaccination du SDIS 30 aux enseignants, forces de police et gendarmerie, agents pénitentiaires et personnels des administrations et collectivités âgés de plus de 55 ans.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard maintient son centre de vaccination ouvert et désormais il peut accueillir les enseignants, forces de police et gendarmerie, agents pénitentiaires et personnels des administrations et collectivités âgés de plus de 55 ans. Ce centre de vaccination est totalement géré par le SDIS du Gard. Un médecin et trois infirmiers du SDIS 30 assurent les vaccinations et la surveillance post-vaccinale, accompagnés par trois sapeurs-pompiers et une ambulance. Deux agents administratifs du SDIS 30 assureront la gestion des entrées et sorties du dispositif, deux sapeurs-pompiers assureront l’accompagnement des personnes dans le parcours de vaccination.

Le site de vaccination est situé 281 Avenue Pavlov, à Nîmes et fonctionnera ce mardi 20 avril et ce jeudi 22 avril de 8h30 à 12h. Le dispositif pourrait être reconduit ultérieurement mais sur un site différent. Les sapeurs-pompiers du Gard rappellent que les personnes éligibles à ce dispositif ont reçu les informations par courriel de leurs employeurs. Le numéro de téléphone fourni doit être utilisé seulement pour des problèmes de prise de rendez-vous ou de localisation du site. Pour toutes autres questions relatives à la vaccination, les personnes doivent se renseigner auprès de leurs employeurs respectifs.